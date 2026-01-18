Aston Villa se fait surprendre par Everton

Aston Villa 0-1 Everton

But : Barry (59ᵉ)

Un gros coup des Toffees. Aston Villa n’a pas fait le poids face à Everton et a signé sa deuxième défaite de la saison à domicile en championnat ce dimanche après-midi (0-1). Pourtant, c’est un match que les hommes d’Unai Emery ont plutôt dominé. Plus conquérants sur le terrain, les Villans se sont créé de nombreuses situations sans jamais parvenir à battre Jordan Pickrod, auteur de cinq arrêts.

Un coup d’arrêt dans la course à l’Europe

Bien que supérieurs sur le papier à leur adversaire, les troisièmes de Premier League vont offrir sur un plateau un but à Everton. Sur une passe en retrait anodine, Pau Torres commet une erreur et permet à Dwight McNeil de récupérer le ballon. L’ailier anglais ne se pose pas de question et lâche une belle frappe enroulée. Emiliano Martínez s’interpose mais l’avant-centre français Thierno Barry surgit et surprend le portier argentin d’un petit lob subtil. Les partenaires de Lucas Digne ne s’en remettront jamais. Les Villans ne profitent pas du faux pas de Liverpool, quatrième, pour creuser l’écart tandis que les Toffees reviennent à trois points de Manchester United, cinquième. Ce week-end, aucun membre du Big Four n’a gagné.