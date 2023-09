Pronostic Aston Villa Everton : Analyse, cotes et prono du match de EFL Cup

Aston Villa confirme face à Everton

Etonnant l’an passé, Aston Villa avait fini la saison en 7e position, ce qui lui a permis de retrouver l’Europe. Contraint de passer par un tour de barrage pour rejoindre la Ligue Europa Conférence, le club de Birmingham s’est largement imposé face à Hibernian (8-0). En revanche, leur fébrilité défensive leur a coûté une défaite lors de leur 1er match de groupe disputé en Pologne face au Legia Varsovie (3-2). Sur la scène nationale, la bande à Emery réalise une très bonne entame puisqu’elle n’a perdu des points qu’à deux reprises face à Newcastle (5-1) et contre Liverpool (3-0), deux grosses cylindrées de PL. Lors des autres rencontres, Villa s’est montré très solide avec plusieurs victoires dont la dernière en date à Stamford Bridge face à Chelsea (0-1) grâce à l’inévitable Watkins. Pour son entrée en lice dans la Carabao Cup, Emery devrait faire effectuer quelques rotations avec les probables titularisations des Ramsey, Bailey, Dendoncker, Tielemans, Lenglet ou Duran. Ce dernier, jeune Colombien de 19 ans, a déjà marqué 4 buts toutes compétitions confondues cette saison.

De son côté, Everton ne connaît pas la même réussite dans cette entame de saison. Les Toffees avaient enregistré 4 défaites et un nul lors des 5 premières journées. En revanche, la bande à Sean Dyche s’est reprise le week-end dernier en dominant largement Brentford (1-3), avec des réalisations de Doucouré, Tarkowski et Calvert-Lewin. Lors de son entame catastrophique, Everton s’était notamment lourdement incliné à Villa Park face à Aston Villa (4-0). Etant donné que les Toffees ne disputent pas de compétition européenne, ils ont déjà disputé un tour de Carabao Cup face à Doncaster (1-2). A l’instar d’Emery, Sean Dyche devrait faire tourner son équipe lors de ce 1/16e de finale, car le maintien en PL reste la priorité du club. Devant son public et malgré quelques rotations attendues dans le XI, Villa devrait prendre le dessus sur Everton, qui devrait privilégier la Premier League.

