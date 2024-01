Aston Villa rate le coche à Everton

Everton 0-0 Aston Villa

Occasion ratée.

Accroché par Everton (0-0), Aston Villa a manqué une belle occasion de revenir à hauteur du leader, Liverpool. Alors qu’ils restaient sur 13 matchs avec au moins un but marqué, les Villans ont frappé 16 fois sur la cage de Jordan Pickford, sans trouver la faille. Le hors-jeu a privé Álex Moreno de l’ouverture du score (18e) et le gardien des Toffees a assumé sa part du boulot, à l’image de ses parades face à Ollie Watkins (13e) et Leon Bailey (28e).

Aïe le mauvais souvenir : double arrêt exceptionnel d'Emiliano Martinez 😳 On sait ce que ça fait, supporters d'Everton, courage ✊#EVEAVL | #PremierLeague pic.twitter.com/VLYP7JQdu9 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 14, 2024

Emiliano Martinez a lui aussi répondu présent. L’Argentin a reçu l’ovation de son parcage en remportant son face-à-face avec Dominic Calvert-Lewin, du pied, et en enchaînant avec un arrêt réflexe de la main gauche sur une frappe au sol de James Garner (45e). Abdoulaye Doucouré aurait finalement pu faire basculer Goodison Park dans l’euphorie, mais son but a été refusé à son tour pour hors-jeu (88e). Troisième avec un match de plus que ses concurrents, Villa s’expose à un retour d’Arsenal et de Tottenham, respectivement à trois et quatre points. Everton reste pour sa part 17e, avec une petite unité de plus que le premier relégable, Luton.

Ça klaxonne dans le rétro.

Everton (4-2-3-1) : Pickford – Coleman, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko – Onana, Garner – Harrison, Doucouré, Danjuma (McNeil, 63e) – Calvert-Lewin (Beto, 63e). Entraîneur : Sean Dyche.

Aston Villa (4-4-2) : Martinez – Moreno, Lenglet, Carlos (Cash, 74e), Konsa – McGinn (Zaniolo, 89e), Luiz, Kamara, Bailey (Tielemans, 64e) – Watkins, Diaby (Duran, 64e). Entraîneur : Unai Emery.

