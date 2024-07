Ross Barkley reste en Premier League

Un ancien Niçois continue sa promenade anglaise.

N’ayant jamais confirmé les grandes attentes placées en lui malgré un talent certain, Ross Barkley (30 ans déjà) continue d’écumer l’Angleterre. Relégué avec Luton Town malgré une saison personnelle honorable en 2023-2024, il quitte déjà la banlieue londonienne pour retourner à Aston Villa, avec qui il participera à la Ligue des champions.

Aston Villa is delighted to announce the signing of Ross Barkley from Luton Town! ✍️

— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 1, 2024