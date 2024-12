Chelsea piégé à Ipswich, Villa et Brighton font nul

Sérieux frein pour Maresca.

Quatre jours après avoir perdu contre Fulham à domicile (1-2), Cheslea s’est à nouveau pris les pieds dans le tapis, cette fois sur le terrain d’Ipswich (0-2). Liam Delap a joué les premiers rôles dans cette partie, après un quart d’heure seulement. Déséquilibré par Filip Jörgensen et sa sortie plutôt mal maîtrisée, l’attaquant a obtenu un penalty de renard, qu’il a lui-même transformé (12e). Dans la foulée, João Félix a pensé égaliser en reprenant un centre de Cole Palmer au second poteau, mais le Portugais a été signalé hors jeu, logiquement (28e). Dominateurs, les Blues ont eu les occasions pour égaliser, toujours avec Félix, d’une frappe repoussée par Christian Walton en se détendant au sol (36e), puis Palmer, dont l’enroulé a été claqué sur sa barre par le portier (38e). Coup d’épée dans l’eau en réalité. Au retour des vestiaires, Delap, encore, a fait le travail de pivot nécessaire afin de servir Omari Hutchinson en retrait, tout à son aise au moment de conclure contre son ancien club (53e). Plus rien ne bougera, Chelsea laisse encore filer des points.

Plus au nord, Aston Villa et Brighton ont offert un spectacle sans vainqueur à Villa Park (2-2). Les Seagulls ont pris les devants d’entrée grâce à Simon Adingra, bénéficiaire du placement hasardeux de la défense adverse pour claquer sa frappe sous la lucarne d’Emiliano Martínez (12e). Avant la pause, João Pedro a cependant commis une faute évitable sur Morgan Rogers en voulant dégager. Ollie Watkins ne s’est pas privé d’égaliser sur penalty (36e). Rogers encore présent en seconde période, pour croiser son tir et donner l’avantage aux Villans (47e), mais Tariq Lamptey a ramené tout le monde à égalité d’une belle volée (81e). Les deux formations restent neuvièmes et dixièmes, encore à distance de l’Europe.

Les résultats :

Ipswich 2-0 Chelsea

Buts : Delap (12e, SP) et Hutchinson (53e) pour les Tractor Boys

Aston Villa 1-1 Brighton

Buts : Watkins (36e, SP) pour Villa // Adingra (12e) pour les Seagulls

