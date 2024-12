Chelsea surpris par Fulham, Newcastle et Nottingham Forest en fête

Qui a été sage cette année ?

Quel meilleur cadeau offrir à ses fans qu’une victoire de prestige face au deuxième de Premier League ? Rien, répondront les amoureux de Fulham, qui ont vu les leurs renverser Chelsea à Stamford Bridge. Cole Palmer avait pourtant fait parler son talent pour débloquer rapidement la situation : prise de balle en se retournant, coup de rein, crochet, frappe déposée : tout y est. Mais une tête d’Harry Wilson et un contre conclu par Rodrigo Muniz plus tard, ce sont les banlieusards qui remportent ce derby londonien. La journée est déjà presque réussie pour Liverpool.

COLE PALMER A ENCORE FRAPPÉ 🥶 Le métronome des Blues s'occupe de tout et Chelsea prend l'avantage dans le derby face à Fulham !#CHEFUL | #PremierLeague pic.twitter.com/CZlKiKLtiz — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 26, 2024

Un multiplex qui avait été parfaitement lancé par Newcastle et Anthony Gordon, qui n’a eu besoin que de deux minutes pour balancer un enroulé dans la lucarne d’Emiliano Martinez. Jhon Duran exclu avant la pause pour s’être essuyé les crampons sur le dos de Fabian Schär, les Magpies ont pu être de grands animateurs de cet après-midi placé sous le signe de la digestion grâce à Alexander Isak et Joelinton, venus ajouter leurs blases au tableau d’affichage lors du second acte.

Cours Forest !

Si les Nordistes se replacent dans la course à l’Europe, que dire de Nottingham Forest ? Quatrièmes, Matz Sels et ses copains sont restés fidèles à eux-mêmes pour faire chuter Tottenham (et doubler provisoirement Arsenal) : un bloc solide, peu d’occasions concédées à l’adversaire, un portier belge au diapason pour résister aux quelques erreurs et un but d’Anthony Elanga sur une transition rapide bien négociée.

Pas de but en revanche entre Bournemouth et Crystal Palace, qui s’offrent eux la palme de l’ennui. Enfin, dans un match marqué par la sortie de Łukasz Fabiański après un choc à la tête, l’opportuniste Jarrod Bowen a offert la victoire à West Ham sur la pelouse de la lanterne rouge, Southampton.

Bonne nouvelle pour les Saints : il y a aussi un Boxing Day en Championship.

Chelsea 1-2 Fulham

Buts : Palmer (16e) pour les Blues // Wilson (82e) et Muniz (90e+5) pour les Cottagers

Newcastle 3-0 Aston Villa

Buts : Gordon (2e), Isak (59e) et Joelinton (90e+2) pour les Magpies

Expulsion : Duran (32e) pour les Villans

Nottingham Forest 1-0 Tottenham

But : Elanga (28e)

Expulsion : Spence (90e+4)

Bournemouth 0-0 Crystal Palace

Southampton 0-1 West Ham

But : Bowen (59e)

