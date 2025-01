Khusanov, de Lens à Manchester City ?

Il y aura onze joueurs à Lens en deuxième partie de saison ?

Après avoir perdu Brice Samba, parti à Rennes pour environ 15 millions d’euros et toujours pas remplacé dans les buts, les Sang et Or s’apprêtent à dire adieu à un autre pilier de leur défense : Abdukodir Khusanov. Sous contrat jusqu’en 2027, le roc ouzbek est la plus grande valeur marchande du club, qui a sacrément besoin d’argent.

Une plus-value de 40 millions

D’après les informations de L’Équipe, alors que de nombreux clubs anglais sont intéressés, Manchester City aurait déjà fait le nécessaire pour s’offrir ses services. Des contacts auraient été noués entre le joueur, son entourage et les Skyblues. Acheté 100 000 euros, Khusanov devrait rapporter un gros pactole au RC Lens : près de 40 millions.

Actuellement sixième de Premier League, avec 27 buts encaissés, Manchester City, quadruple champion en titre, doit absolument se renforcer en défense pour espérer remonter au classement. Le club mancunien, qui va affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, travaille sur d’autres pistes, notamment Vitor Reis, défenseur central de 18 ans qui évolue actuellement à Palmeiras. Ce dernier est aussi estimé à 40 millions d’euros.

Danso va se retrouver bien seul… s’il reste.

Après la trêve internationale, place au festin !