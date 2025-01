Après le témoignage d’Alejandro Balde sur des insultes racistes, Javier Tebas demande plus de moyens

Toujours sympa d’être soutenu par son président.

Javier Tebas, président de La Liga, a pris la parole après les accusations d’insultes racistes visant Alejandro Balde lors de Getafe-Barcelone. Invité à s’exprimer devant la sous-commission sur les discours de haine, Tebas a profité de l’occasion pour demander des compétences disciplinaires supplémentaires pour LaLiga afin de lutter contre les actes de haine dans le football, selon Cope.

Il a rappelé que l’organisation avait déjà déposé plus de 40 plaintes au pénal et signalé plus de 560 chants intolérants depuis 2013. Histoire de montrer que ça bosse, il a également plaidé pour la création d’un parquet spécialisé dans les délits de haine.

« Je suis noir et j’en suis fier »

Alejandro Balde, lui, n’a pas tourné autour du pot. Questionné par la presse, il a livré sa vérité sur les faits : « C’était une situation compliquée, j’ai reçu plusieurs insultes. Mais ce n’est pas parce que trois ou quatre personnes insultent qu’il faut généraliser à tout le football espagnol. Je pense avoir bien fait d’informer. Être traité de “nègre de…” ne me dérange pas. Je suis noir et j’en suis fier. Cela me surprend, d’autant plus que Getafe a un capitaine noir », a déroulé le jeune Catalan.

Interrogé sur l’incident, Tebas, lui, a préféré botter en touche : « Le cas de Balde est une affaire qu’il est le seul à avoir entendue, et nous devons comprendre ce qui s’est passé. Parfois, ces questions sont complexes, c’est pourquoi il y a des directeurs de match et d’autres personnes présentes. On a examiné si cela continuait ou non, et il semblerait que cela n’a pas continué. Sinon, un directeur de match aurait été immédiatement envoyé dans la zone concernée. »

Il n’y a pas assez de caméras dans les stades pour retrouver les coupables ?

Le Barça retombe dans ses travers