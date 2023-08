Xavi furieux contre l’arbitrage en Liga

L’entraîneur voit rouge.

Dimanche, en clôture de la première journée de Liga, le FC Barcelone s’est cassé les dents sur la défense de Getafe (0-0). Parfois à la limite, celle-ci a fait perdre ses nerfs à Raphinha, coupable d’un vilain coup de coude, et de son coach Xavi, vociférant sur le banc, qui ont tous deux écopé d’un carton rouge. Après la rencontre, l’ancien milieu de terrain blaugrana n’avait pas décoléré. « Si nous vendons le produit LaLiga et que nous proposons cela, ça n’aide personne. (…) C’est normal que les gens ne veuillent plus regarder de football. Cela n’a pas été un match, la production d’aujourd’hui est une honte », a jugé Xavi.

Au micro de DAZN, l’entraîneur du Barça est revenu sur les différents incidents qui sont survenus durant la rencontre parmi lesquels les deux cartons rouges de son équipe ou la main de Gavi qui a empêché d’obtenir un penalty dans le temps additionnel. Le problème est au niveau de la relation entre les hommes en noir et le reste des acteurs selon lui : « L’autre jour, nous avons eu une réunion avec les arbitres et ils nous ont dit qu’ils allaient mieux comprendre les entraîneurs, parce que nous sommes tendus et qu’ils comprenaient que nous étions en compétition. Ce n’est pas ce qu’il s’est passé aujourd’hui, mais mon expulsion n’a pas d’importance. » De son côté, le milieu barcelonais Frenkie de Jong estime que « Getafe perd 20 à 30 minutes de jeu par match », et incite les arbitres à s’inspirer de la Premier League.

10 minutes de temps additionnel en première période et 16 en deuxième, ce n’est visiblement pas encore assez.