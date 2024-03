Pronostic Getafe Gérone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Gérone se relance à Getafe

Getafe est bien loin de la zone rouge et aurait même pu espérer s’incruster dans la course à l’Europe. Mais une série de mauvais résultats toujours en cours les a éloignés, notamment ce nul à la maison contre Las Palmas (3-3) et la défaite à Valence (4-0). Méfiance car il est difficile de battre cette formation chez elle. En revanche, le milieu important Arambarri n’est toujours pas disponible suite à sa longue blessure, et surtout le meilleur buteur de cette formation Mayoral (15 buts) est blessé au genou et sera absent de la feuille de match. C’est un sacré coup dur même si Greenwood (6 buts, 5 passes) sera bien de retour de suspension, mais qui sera bien seul devant sans son coéquipier blessé.

Gérone a perdu les pédales récemment, mais ne doit pas lâcher pour éviter de gâcher le magnifique début de saison réalisé. Fort heureusement les Catalans ont été au rendez-vous devant leur public contre Vallecano (3-0) et Osasuna (2-0), mais ont eu du mal sur la pelouse de Majorque (défaite 1-0) entre temps. Plusieurs absences sont à déplorer, mais les joueurs clé de cette équipe seront bien présents pour tenter de redresser la barre à l’extérieur. Ce sera le cas pour les deux cracks brésiliens Savio (8 buts, 7 passes) et Couto (1 but, 7 passes), et le duo d’Ukrainiens Tsygankov (6 buts, 4 passes) et Dovbyk (14 buts, 5 passes). Ce dernier est en panne depuis quelques matchs mais devrait profiter de cette confrontation abordable pour inscrire son 15e but en Liga pour sa toute première saison au pays.

