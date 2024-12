Pronostic Napoli Lazio : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Naples rend sa revanche face à la Lazio

Quelques jours après leur affrontement en 8es de finale de la Coupe d’Italie, Naples et la Lazio se retrouvent, mais cette fois pour le compte de la Serie A. Lors de cette rencontre de Coupe disputée au stade Olympique, les Napolitains ont été sortis par les Laziale (3-1). Pour ce match de milieu de semaine, Conte avait aligné une équipe remaniée puisque Lukaku, Kvaratskhelia, Politano, Di Lorenzo ou McTominay étaient tous sur le banc au coup d’envoi. Ces habituels titulaires devraient retrouver leur place ce lundi car Naples est en tête du championnat à l’orée de cette journée avec un point de plus que l’Atalanta Bergame. De plus, les Napolitains ont l’opportunité de repousser un de leur adversaire pour le Scudetto en cas de succès sur la Lazio en mettant les Romains à 7 points. Auteur d’un très bon début de saison, Naples est désormais seulement engagé sur le championnat. Après sa défaite à domicile face à la Dea, le club napolitain avait réagi en tenant tête à l’Inter (1-1) et en s’imposant contre la Roma (1-0) et le Torino (0-1). Dans cette période où les organismes commencent à ressentir de la fatigue, Naples peine un peu plus mais veut poursuivre sur sa dynamique jusqu’à la trêve hivernale.

En face, la Lazio est partie sur un nouveau cycle cet été avec Baroni. Le technicien italien réalise un travail intéressant puisque sa formation est dans le coup sur tous les tableaux. En effet, les Biancocelesti sont en tête de la Ligue Europa, ils viennent de se qualifier pour les quarts de finale de la Coppa Italia et ne sont qu’à 4 points du leader napolitain en Serie A. En milieu de semaine et à l’instar de Conte, Baroni avait aligné une équipe remaniée en Coupe. Ses joueurs ont livré une très bonne prestation pour prendre le meilleur sur Naples avec un triplé de Noslin. Cette victoire est également venue faire oublier le revers concédé à Parme (3-1) en championnat le week-end dernier. Ce dimanche, Guendouzi, Dia ou Castellenos devraient réintégrer le XI pour tenter d’accrocher un résultat. Devant son public et avec son équipe type, le Napoli devrait prendre le meilleur sur la Lazio. Lukaku, auteur de 5 buts en championnat, tentera de briller face au rival de son ancien club.

