Naples continue sa course en tête, la Lazio tombe à Parme

Tout va bene à Napoli.

L’ouverture du score est venue de Scott McTominay, d’une puissante volée en pivot, pied gauche (31e) a suffi pour que Naples batte le Torino chez lui (1-0). Des Napolitains toujours aussi solides en tête de la Serie A, tandis que le Toro, belle sensation du début de saison, glisse doucement au classement (douzièmes).

Autre glissement notable, celui de la Lazio, largement défait par Parme (3-1). La mauvaise remise de Nicolò Rovella vers Alessio Romagnoli aux abords de la surface a permis à Dennis Man d’anticiper et de défier Ivan Provedel avec succès (6e). Incapable de se relever, la Lazio encaisse même le deuxième après la pause, sur une inspiration magnifique d’Anas Haj Mohamed, décalé par le Français, Gabriel Charpentier, et auteur d’un sublime lob (53e). De quoi offrir un réveil paradoxal aux visiteurs et à Valentín « Taty » Castellanos, bien aidé par l’improbable incompréhension entre Emanuele Valeri et Zion Suzuki pour pousser le cuir au fond (80e). Un feu de paille en réalité puisqu’Enrico del Prato a redonné un avantage de deux buts aux Parmesans (90e+1). Les Laziali perdent provisoirement leur place en Ligue des champions.

Torino 0-1 Naples

But : McTominay (31e) pour le Napoli

Parme 3-1 Lazio

Buts : Man (6e), Haj Mohamed (53e) et Del Prato (90e+1) pour Parma // Castellanos (80e) pour les Laziali

