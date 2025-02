Rejoint par la Lazio en fin de match, Naples pourrait perdre sa première place

Lazio 2-2 Naples

Buts : Isaksen (6e) et Dia (87e) pour les Biancocelesti // Raspadori (13e) et Marušić CSC (64e) pour les Azzurri.

Le duel des équipes bleu ciel où personne ne jouait en bleu ciel.

Ce samedi, la Lazio a arraché un point en fin de rencontre face à Naples (2-2) dans le cadre de la 25e journée de Serie A. Ce résultat risque de faire grincer des dents Antonio Conte, toujours leader du championnat avec 56 points, mais qui pourrait bien perdre sa première place en cas de victoire de l’Inter (actuellement 54 pts) ce dimanche face à la Juventus. La Lazio reste quatrième avec 46 unités.

La rencontre débute avec un boulet de canon. À 30 mètres du but, Gustav Isaksen décoche une frappe surpuissante vers la lucarne qu’Alex Meret ne peut qu’effleurer (1-0, 6e). Le Danois n’en est pas à son coup d’essai, puisqu’il avait déjà inscrit un but splendide face au Napoli quelques mois plus tôt en championnat. Menés rapidement, les Napolitains réagissent tout aussi vite : profitant d’une mauvaise relance d’Ivan Provedel, Giacomo Raspadori combine avec Romelu Lukaku et trouve à son tour le chemin des filets (1-1, 13e).

Noslin très proche du 3-2

Après ce début de match rock and roll, le rythme redescend après la sortie sur blessure de Taty Castellanos du côté de la Lazio. En seconde période, Isaksen a une occasion en or de s’offrir un doublé, mais sa reprise en force dans la surface manque de peu le cadre. Un tournant dans la rencontre, puisque quelques minutes plus tard, Naples passe devant grâce à un drôle de but contre son camp d’Adam Marušić (1-2, 64e). Bien que menée au score, la Lazio mène les débats. Si Mattia Zaccagni inscrit un superbe retourné acrobatique, celui-ci est annulé pour une position de hors-jeu. La délivrance finit par arriver dans les dernières minutes de jeu, avec un tir croisé de Boulaye Dia qui fait mouche (2-2, 87e). Les Romains manquent même de peu d’aller chercher la victoire en toute fin de match, avec un tir de Tijjani Noslin dans le temps additionnel, mais Meret se montre solide pour assurer un point aux siens.

À l’Inter de profiter de ce résultat désormais.