S’abonner au mag
  • FA Cup
  • 3e tour
  • Manchester City-Exeter City (10-1)

Manchester City gagne 10-1 en FA Cup, déjà un premier but pour Antoine Semenyo

FL
Manchester City gagne 10-1 en FA Cup, déjà un premier but pour Antoine Semenyo

Manchester City 10-1 Exeter City

Buts : Alleyne (12e), Rodri (24e), Doyle-Hayes (42e, CSC), Fitzwater (45e+2, CSC), R. Lewis (49e & 90e+1), Semenyo (54e), Reijnders (71e), O’Reilly (79e) & McAidoo (86e) pour les Cityzens // Birch (90e) pour les Grecians

La magie de la Coupe ? Très peu pour Pep Guardiola. Alors que Crystal Palace a pris la porte face à une équipe de D6 dès le troisième tour de la FA Cup ce samedi, Manchester City a de son côté décidé de faire passer une sale après-midi à Exeter City, pensionnaire de League One (D4), en lui infligeant une belle déculottée en dix actes (10-1).

Avec un onze remanié, où figurait néanmoins Rayan Cherki, tout le monde a pu soigner ses stats et gagner en confiance. Les jeunes Max Alleyne (20 ans) et Ryan McAidoo (17 ans) ont chacun inscrit leur premier but en professionnel, tandis que Rodri a enfin retrouvé les filets plus d’un an et demi après son dernier pion, qui remontait au mois de juin 2024.

Cherki à l’assist

En seconde période, Cherki a même permis à Antoine Semenyo de réussir ses débuts : servie en profondeur par le Français, la nouvelle recrue mancunienne ne s’est pas loupée en un contre un face au gardien. Et alors que le score affichait déjà 9-0, City a décidé de faire ce que tout grand frère fait après avoir mis la branlée de sa vie à son petit frère dans le jardin : le laisser marquer un petit but, via George Brich (90e). Mais Rico Lewis en a quand même rajouté un, afin d’atteindre la barre des dix.

Faut pas déconner.

Pour remercier les supporters de Bournemouth, Semenyo se paie une page de pub dans le journal local

FL

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

02
Revivez Algérie-Nigeria (0-2)
Revivez Algérie-Nigeria (0-2)

Revivez Algérie-Nigeria (0-2)

Revivez Algérie-Nigeria (0-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!