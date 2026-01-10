Manchester City gagne 10-1 en FA Cup, déjà un premier but pour Antoine Semenyo

Manchester City 10-1 Exeter City

Buts : Alleyne (12e), Rodri (24e), Doyle-Hayes (42e, CSC), Fitzwater (45e+2, CSC), R. Lewis (49e & 90e+1), Semenyo (54e), Reijnders (71e), O’Reilly (79e) & McAidoo (86e) pour les Cityzens // Birch (90e) pour les Grecians

La magie de la Coupe ? Très peu pour Pep Guardiola. Alors que Crystal Palace a pris la porte face à une équipe de D6 dès le troisième tour de la FA Cup ce samedi, Manchester City a de son côté décidé de faire passer une sale après-midi à Exeter City, pensionnaire de League One (D4), en lui infligeant une belle déculottée en dix actes (10-1).

Avec un onze remanié, où figurait néanmoins Rayan Cherki, tout le monde a pu soigner ses stats et gagner en confiance. Les jeunes Max Alleyne (20 ans) et Ryan McAidoo (17 ans) ont chacun inscrit leur premier but en professionnel, tandis que Rodri a enfin retrouvé les filets plus d’un an et demi après son dernier pion, qui remontait au mois de juin 2024.

Cherki à l’assist

En seconde période, Cherki a même permis à Antoine Semenyo de réussir ses débuts : servie en profondeur par le Français, la nouvelle recrue mancunienne ne s’est pas loupée en un contre un face au gardien. Et alors que le score affichait déjà 9-0, City a décidé de faire ce que tout grand frère fait après avoir mis la branlée de sa vie à son petit frère dans le jardin : le laisser marquer un petit but, via George Brich (90e). Mais Rico Lewis en a quand même rajouté un, afin d’atteindre la barre des dix.

Faut pas déconner.

