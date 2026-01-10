S’abonner au mag
  • FA Cup
  • 3e tour
  • Macclesfield-Crystal Palace (2-1)

Exploit en FA Cup : une équipe de D6 élimine Crystal Palace, tenant du titre

FL
Partager
102
Exploit en FA Cup : une équipe de D6 élimine Crystal Palace, tenant du titre

  Macclesfield 2-1 Crystal Palace

Buts : Dawson (43e) et Buckley-Ricketts (60e) pour les Silkmen // Pino (90e) pour les Eagles

Il y a des moyens plus nobles que d’autres de perdre sa couronne. Ce samedi, Crystal Palace, vainqueur de la FA Cup en mai dernier, a été éliminé dès le troisième tour de la compétition face à Macclesfield, équipe la plus basse encore en lice en Coupe puisqu’elle évolue en… sixième division. La honte ? Yes, it is.

Au coup d’envoi, 117 places séparaient les deux équipes dans la hiérarchie du football anglais, Crystal Palace pointant à la 13e place de Premier League, tandis que Macclesfield occupait la 14e place de la National League North. Le club du Cheshire a ouvert le score grâce à une reprise de la tête de Paul Dawson sur coup franc (1-0, 43e), avant de faire le break par l’intermédiaire d’Isaac Buckley-Ricketts (2-0, 60e).

Du jamais-vu depuis plus d’un siècle

En bons supporters anglais, les supporters de Macclesfield se permettent de chambrer depuis les tribunes : « On en veut trois ! ». Et si le troisième but est finalement une réduction du score de Yeremi Pino sur coup franc (90e, 2-1), Macclesfield parvient bien à valider sa victoire et sa qualification pour les seizièmes de finale. Pour donner un ordre d’idée de la portée de cet exploit, il faut remonter à 1909 pour voir une équipe non-professionnelle éliminer le champion en titre de la Cup. À l’époque, c’était… Crystal Palace qui avait battu Wolverhampton, vainqueur de la Coupe en 1908.

The magic of the Cup.

L’équipe type de la neige

FL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

01
Revivez Mali - Sénégal (0-1)
Revivez Mali - Sénégal (0-1)

Revivez Mali - Sénégal (0-1)

Revivez Mali - Sénégal (0-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!