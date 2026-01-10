Exploit en FA Cup : une équipe de D6 élimine Crystal Palace, tenant du titre

Macclesfield 2-1 Crystal Palace

Buts : Dawson (43e) et Buckley-Ricketts (60e) pour les Silkmen // Pino (90e) pour les Eagles

Il y a des moyens plus nobles que d’autres de perdre sa couronne. Ce samedi, Crystal Palace, vainqueur de la FA Cup en mai dernier, a été éliminé dès le troisième tour de la compétition face à Macclesfield, équipe la plus basse encore en lice en Coupe puisqu’elle évolue en… sixième division. La honte ? Yes, it is.

Au coup d’envoi, 117 places séparaient les deux équipes dans la hiérarchie du football anglais, Crystal Palace pointant à la 13e place de Premier League, tandis que Macclesfield occupait la 14e place de la National League North. Le club du Cheshire a ouvert le score grâce à une reprise de la tête de Paul Dawson sur coup franc (1-0, 43e), avant de faire le break par l’intermédiaire d’Isaac Buckley-Ricketts (2-0, 60e).

Du jamais-vu depuis plus d’un siècle

En bons supporters anglais, les supporters de Macclesfield se permettent de chambrer depuis les tribunes : « On en veut trois ! ». Et si le troisième but est finalement une réduction du score de Yeremi Pino sur coup franc (90e, 2-1), Macclesfield parvient bien à valider sa victoire et sa qualification pour les seizièmes de finale. Pour donner un ordre d’idée de la portée de cet exploit, il faut remonter à 1909 pour voir une équipe non-professionnelle éliminer le champion en titre de la Cup. À l’époque, c’était… Crystal Palace qui avait battu Wolverhampton, vainqueur de la Coupe en 1908.

HISTORY IS MADE! 🤩 Sixth-tier side Macclesfield FC knock FA Cup holders Crystal Palace out of the competition! 😳 📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/dz0wIxT3qH — Football on TNT Sports (@footballontnt) January 10, 2026

The magic of the Cup.

