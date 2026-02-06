S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Crystal Palace

Une décision va bientôt être prise pour Jean-Philippe Mateta

EA
JPP. Le genou de Jean-Philippe Mateta n’en peut plus. Alors que son transfert à l’AC Milan est tombé à l’eau à cause d’une visite médicale ratée, son entraîneur à Crystal Palace, Oliver Glasner, est revenu sur la blessure de son joueur.

« Franchement, ce n’était pas une grosse surprise pour nous qu’il puisse la rater (la visite médicale). Il savait que cela pouvait arriver », car il joue « depuis deux mois et demi avec un genou enflé » assure le technicien autrichien en conférence de presse.

Une opération ou pas d’opération ?

La blessure de Mateta semble difficile à cerner. Il aurait rencontré trois spécialistes médicaux, mais leurs avis diffèrent sur la blessure du joueur français. Lundi, JPM doit en rencontrer un quatrième et évaluer les options.

« La première consiste à ménager son genou jusqu’à l’après-Coupe du monde, c’est ce qu’envisage notamment Jean-Philippe, car il rêve de jouer pour la France lors du Mondial. L’autre option est qu’il se fasse opérer. Une opération pourrait l’écarter des terrains pendant deux mois, trois mois, voire six à neuf mois. Les avis divergent, nous ne savons pas encore, mais nous prendrons une décision la semaine prochaine », explique Glasner.

Le genou de Crystal.

Pourquoi le transfert de Jean-Philippe Mateta à l’AC Milan a été annulé

EA

