  • Angleterre
  • Crystal Palace

Du grabuge entre Oliver Glasner et Crystal Palace

Du grabuge entre Oliver Glasner et Crystal Palace

Il ne sera plus là au terme de la saison actuelle, il n’a donc plus à cacher son ressentiment : alors que son départ de Crystal Palace cet été a été officialisé, Olivier Glasner a publiquement critiqué ses dirigeants face à la presse. La raison de son courroux ? La probable vente de Marc Guéhi, qui devrait prendre le chemin de Manchester City à quelques mois de la fin de son contrat, après celle d’Eberechi Eze à Arsenal durant le précédent mercato.

« On vous arrache le cœur deux fois dans la même saison, c’est dur à encaisser et c’est vraiment ce que je ressens en ce moment. On a l’impression d’être abandonné, il n’y a aucun soutien, et tout le monde est déçu, a lâché l’entraîneur. Ça fait des semaines qu’on joue à douze ou treize et sur le banc, il n’y a que des gamins. On sait qu’on est dans une mauvaise situation sportive depuis des semaines, voire des mois, et qu’est-ce qu’on fait ? On vend notre capitaine, la veille d’un match… » Business is business.

Premier League : Liverpool doute encore, première réussie pour Rosenior

