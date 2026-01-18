Du grabuge entre Oliver Glasner et Crystal Palace

Il ne sera plus là au terme de la saison actuelle, il n’a donc plus à cacher son ressentiment : alors que son départ de Crystal Palace cet été a été officialisé, Olivier Glasner a publiquement critiqué ses dirigeants face à la presse. La raison de son courroux ? La probable vente de Marc Guéhi, qui devrait prendre le chemin de Manchester City à quelques mois de la fin de son contrat, après celle d’Eberechi Eze à Arsenal durant le précédent mercato.

"I feel like we are being abandoned, completely." 😳 Oliver Glasner is not mincing his words following Crystal Palace's defeat against Sunderland... pic.twitter.com/veOGRllO12 — Football on TNT Sports (@footballontnt) January 17, 2026

« On vous arrache le cœur deux fois dans la même saison, c’est dur à encaisser et c’est vraiment ce que je ressens en ce moment. On a l’impression d’être abandonné, il n’y a aucun soutien, et tout le monde est déçu, a lâché l’entraîneur. Ça fait des semaines qu’on joue à douze ou treize et sur le banc, il n’y a que des gamins. On sait qu’on est dans une mauvaise situation sportive depuis des semaines, voire des mois, et qu’est-ce qu’on fait ? On vend notre capitaine, la veille d’un match… » Business is business.

