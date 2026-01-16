Crystal Palace se prépare au départ d’un homme important

L’Angleterre donne des ailes. Oliver Glasner a officialisé son départ de Crystal Palace à l’issue de son contrat en juin prochain en conférence de presse ce vendredi après-midi, comme rapporté par les différents médias sur place.

Un avenir incertain

Arrivé chez les Eagles en février 2024, le tacticien autrichien a mené les siens vers de nouveaux titres : la FA Cup la saison passée et le Community Shield cette saison. Pas si mal pour une équipe que personne n’attendait.

Aussi doué pour le suspense que la dernière saison de Stranger Things, Glasner a tenu à clarifier les choses : « J’avais déjà informé le club il y a quelques mois que je voulais un nouveau défi. »

Manchester United, ça lui dit quelque chose ?

