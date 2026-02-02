S’abonner au mag
Crystal Palace casse sa tirelire pour un international norvégien

FG
On leur dit que le transfert de Mateta a capoté ? Actuel 15e de Premier League, Crystal Palace a décidé d’employer les grands moyens pour son opération maintien. Dans les dernières minutes du mercato ce lundi, les Eagles se sont offert les services de l’attaquant Jørgen Strand Larsen (25 ans), déboursant au passage la coquette somme de 48 millions de livres sterling (environ 55 millions d’euros), faisant du désormais ex-joueur des Wolves la recrue la plus chère de l’histoire du club.

Jørgen Strand Larsen, international norvégien arrivé à Wolverhampton en 2024, quitte donc l’actuel dernier de Premier League après avoir planté 14 buts en 38 matchs sous le maillot des Loups. Il sera ainsi associé (ou en concurrence, c’est selon) avec Jean-Philippe Mateta, dont le transfert annoncé à l’AC Milan n’a finalement pas abouti.

Le 15e de PL qui claque 55 millions au mercato d’hiver ? Faisons comme si c’était normal, après tout.

Arsenal redoutable, United patine et les Wolves en galère

FG

