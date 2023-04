Pronostic Wolverhampton Crystal Palace : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Wolverhampton – Crystal Palace : un bon nul pour le maintien ?

Depuis son retour en Premier League, Wolverhampton et sa colonie de portugais avait réalisé d’excellents exercices pour finir dans la 1re partie de tableau. L’an passé, les Wolves ont connu une baisse de régime mais n’ont pas souffert pour se maintenir. Lors de ce nouvel exercice, les partenaires de Moutinho ont connu une entame difficile qui a poussé le club à changer d’entraîneur avec l’arrivée de Lopetegui pendant le Mondial. L’ancien entraîneur du FC Séville a relancé les Loups qui sont remontés en 14e position avec 6 points d’avance sur la zone de relégation. Récemment, Wolverhampton avait enchaîné des résultats intéressants avec des victoires face à Chelsea (1-0) et Brentford (2-0) pour un nul contre Leeds (1-1). En revanche le week-end dernier, Wolverhampton avait l’opportunité de creuser l’écart avec une équipe relégable, Leicester. Bien rentrés dans leur match, les Wolves avaient ouvert le score par le brésilien Cunha mais ont ensuite subi la révolte des Foxes (score finale 2-1 pour Leicester).

De son côté, Crystal Palace s’est parfaitement repris depuis le licenciement de Patrick Vieira et le retour de Roy Hodgson. L’expérimenté entraîneur anglais connaît une entame incroyable avec 3 victoires de rang et un nul. Lors de cette série, les Eagles ont notamment dominé Leicester (2-1), Leeds (1-5) et Southampton (0-2). Le week-end dernier, Palace a partagé les points avec Everton (0-0). Depuis son arrivée, Hodgson s’appuie sur les mêmes hommes que Vieira, avec les Andersen, Guehi, Doucouré, Eze et surtout le talentueux Olise. Absent les deux derniers matchs, la star de cette formation Wilfried Zaha devrait manquer ce déplacement à Wolverhampton. Grâce à sa bonne dynamique, le club londonien est remonté à la 12e place avec 9 points d’avance sur le 1er relégable. Dans cette affiche entre équipes qui visent le maintien et qui sont redevenus solides ces dernières semaines, on pourrait voir un nul.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Hugo Bueno, la pioche des Wolves