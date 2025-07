À 38 ans, Wayne Hennessey range ses gants

Quelque chose en nous de Hennessey.

À 38 ans, Wayne Hennessey a décidé de raccrocher les crampons. Passé par Wolverhampton (166 matchs), Crystal Palace (132 rencontres) ou Nottingham Forest (9 matchs), le Gallois aura été l’un des cadres de son équipe nationale, en étant le deuxième joueur avec le plus de sélections (109), juste derrière un certain Gareth Bale. « Cela a été un honneur de jouer avec et contre autant de bons joueurs », a-t-il assuré sur ses réseaux sociaux.

Une polémique après un salut nazi

Si le portier s’est révélé comme l’une des figures de Premier League de ces quinze dernières années, il s’était également distingué avec un geste beaucoup moins glorieux. Un salut nazi lors d’une photo à la suite d’une qualification en FA Cup en 2019, ce qui lui avait valu d’être sur le banc des accusés.

Le portier titulaire du pays de Galles lors de l’Euro 2016 avait été sauvé… par son manque de culture générale. « Lorsque M. Hennessey a été interrogé à ce sujet, il a fait preuve d’un degré d’ignorance considérable, voire lamentable, à propos de tout ce qui concerne Hitler, le fascisme et le régime nazi », avait avoué la FA après l’audition. L’ancien de Palace s’était également illustré en prenant un rouge lors de la Coupe du monde 2022, devenant ainsi le troisième gardien de l’histoire à être exclu dans la compétition.

Sacré palmarès.

