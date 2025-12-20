S’abonner au mag
Service minimum pour Arsenal, qui reprend la tête

  Everton 0-1 Arsenal

But : Gyökeres (27e SP)

Un but, et puis c’est tout.

Arsenal a offert une nouvelle démonstration de sa solidité sur la pelouse d’Everton, s’en remettant à un penalty de Viktor Gyökeres pour reprendre la première place de Premier League à Manchester City, qui s’était temporairement assis dans ce fauteuil de leader. Ce but restera comme l’un des bien rares temps forts du premier acte. C’est sur un corner (tiens tiens) qu’Arsenal obtient ce penalty grâce à la vidéo, après une main de l’ancien Lyonnais Jake O’Brien. L’occasion pour Gyökeres de retrouver le chemin des filets pour la première fois depuis le 1er novembre en championnat (0-1, 27e).

Les poteaux s’opposent à Arsenal

Paradoxalement, c’est au retour des vestiaires que les Gunners se montrent les plus dangereux. Avec en particulier deux poteaux en quatre minutes, trouvés par Leandro Trossard d’un magnifique enroulé puis Martín Zubimendi peu après l’heure de jeu. Mais cette saison, c’est avant tout une machine infranchissable que Mikel Arteta a bâtie pour espérer décrocher enfin le titre de champion d’Angleterre, et cette rencontre restera donc une bonne opération. Les Londoniens remettent en effet les deux mains sur le volant, deux petits points devant Manchester City. De bon augure, avant une période des fêtes toujours décisive de l’autre côté de la Manche.

Il est programmé à quel moment de la saison, le choke, cette fois ?

Mikel Arteta rage sur un penalty sifflé

