Une vieille connaissance de la Ligue 1 devient entraîneur du FC Bâle

Un international suisse en chasse un autre. Quelques heures après avoir confirmé le licenciement de son entraîneur Ludovic Magnin en raison d’un manque de progression sportive, et malgré la victoire de la veille face au FC Zurich (3-4), le FC Bâle a annoncé ce lundi soir la nomination de Stephan Lichtsteiner (42 ans) à la tête de son équipe première. Une belle promotion pour l’ex-international aux 108 sélections sous le maillot de la Nati, qui dirigeait depuis plus d’un an le club de Wettswil-Bonstetten en 4e division suisse.

Stephan Lichtsteiner, dont les supporters du LOSC gardent un bon souvenir du passage dans le Nord entre 2005 et 2008, aura fort à faire pour redresser la barre du FCB, champion en titre et actuellement 4e du championnat, dix points derrière le FC Thoune, leader de Super League suisse. La première sur le banc de l’ancien joueur de la Lazio, de la Juve et d’Arsenal devrait déjà être capitale, avec la réception du Viktoria Plzeň, décisive pour accéder aux barrages de Ligue Europa.

