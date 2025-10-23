L'OL s'offre Bâle et poursuit le sans-faute européen

Un cadeau à la 3e minute déballé par Corentin Tolisso et un but en fin de match d'Afonso Moreira ont suffi à l'OL pour prendre le dessus sur le FC Bâle, ce jeudi soir au Groupama Stadium (2-0). Avec 9 points sur 9 possibles, Lyon poursuit son sans-faute en Ligue Europa.

OL 2-0 Bâle

Buts : Tolisso (3e) et A. Moreira (90e) pour les Gones

Il n’y a rien de mieux que l’Europe pour se refaire une santé. Après deux défaites en championnat, contre Toulouse et à Nice, l’OL a profité de retrouver la scène européenne qu’elle affectionne pour renouer avec la victoire. C’est à l’heure des premières bières décapsulées dans les soirées étudiantes que les Gones ont fait le job contre le FC Bâle de ce musclor Xherdan Shaqiri, au Groupama Stadium, grâce à un cadeau déposé au pied de la surface par les Suisses et un but à l’aube du temps additionnel (2-0). Neuf points sur neuf et une route dégagée en Ligue Europa, que demande le peuple ?

Chic Coco

Il ne fallait en tout cas pas être mis en retard par une réunion de boulot ou les bouchons à Décines, ce jeudi, si on voulait assister au premier but de la partie. Le généreux monsieur s’appelle Marwin Hitz, le gardien bâlois, qui s’est trompé sur sa relance pour Metinho, surpris par le pressing de Mathys De Carvalho et prostré devant la finition de Corentin Tolisso (1-0, 3e). Tant pis pour les supporters à la bourre dans un stade toujours pas plein, mais content de la tournure prise par une rencontre hachée par des chocs en stock (Barisic et Tolisso, Mata, etc.), des alertes du Shaq, brassard accroché au biceps (8e, 26e), des loupés de Martin Satriano (13e, 42e) et même un petit sombrero gourmand de l’indispensable Tolisso.

TOLISSO LANCE L'OL 💥 Grâce à un bon tacle de De Carvalho, le capitaine marque à bout portant et met l'OL sur les bons rails 🦁 Le match à suivre MAINTENANT sur CANAL+ FOOT ⚽️#OLFCB | #UEL pic.twitter.com/1whHfZFIye — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 23, 2025

On ne sait pas si Didier Deschamps était devant sa télé, mais le capitaine des Gones a confirmé son gros début de saison, dans le jeu et dans le caractère, le chic Coco se permettant même de passer une soufflante à Tanner Tessmann, trop individualiste sur le côté droit en préférant tirer plutôt que de centrer en retrait (45e), ou de se chamailler avec Shaqiri.

L’OL n’encaisse pas en Ligue Europa

L’Américain n’a pas seulement agacé le leader des Gones : Paulo Fonseca a décidé de le laisser aux vestiaires après la pause pour lancer Tyler Morton. C’est au moins ce qu’il fallait pour nous empêcher de céder au conseil micro du train 8651 au départ de Montparnasse de lancer le documentaire consacré à Thomas Pesquet. Non merci, surtout que Fofana et Khalis Merah ont cherché le break (51e, 52e), avant que Morton ne fasse le show. En défense, d’abord, avec un sauvetage splendide sur un centre de Philip Otele qui allait trouver preneur (53e) ; en attaque, ensuite, avec merveilleuse passe pour Tolisso, qui s’est emmêlé les pinceaux (60e).

Puisque le thème de ce début de soirée consistait aussi à dévoiler les plus beaux gestes défensifs possibles, Clinton Mata s’y est mis avec un retour dantesque sur Albian Ajeti (64e). À l’autre bout du terrain, Satriano a gâché une nouvelle opportunité (69e) et le FC Bâle a commencé à se dire qu’il y avait au moins un point à ramener en Suisse. Cela aurait pu devenir concret si Léo Leroy (oui, le fiston de Jéjé) n’était pas tombé sur Dominik Greif après un caviar de Shaqiri (70e), avant que Bénie Traoré et Ibrahim Salah, plus dangereux que Mohamed en ce moment, ne s’activent pour tenter d’égaliser (77e, 87e). Le soulagement est venu d’Afonso Moreira, 20 piges et frustré d’avoir vu son but refusé pour un hors-jeu cinq minutes plus tôt : le Portugais, entré à la place de Moreira, s’est retrouvé à la conclusion d’un joli mouvement lyonnais impulsé par Pavel Šulc avec un enroulé parfait (2-0, 90e). Un nouveau clean sheet en Ligue Europa et un carton plein, au moins jusqu’au prochain match, contre le Betis à Séville dans quinze jours. Un déplacement de rêve sans pression, il y a pire non ?

OL (4-2-3-1) : Greif – Maitland-Niles (Kluivert, 72e), Mata, Niakhaté, Tagliafico – Da Carvalho, Tessmann (Morton, 46e) – Merah (Moreira, 79e), Tolisso (Sulc, 79e), Fofana (Karabec, 72e) – Satriano. Entraîneur : Paulo Fonseca.

Bâle (4-4-2) : Hitz – Vouilloz (Rüegg, 46e), Barišić, Daniliuc, Schmid – Šotiček (Traoré, 72e), Leroy, Metinho (Koindredi, 46e), Otele (Salah, 62e) – Shaqiri (Broschinski, 84e), Ajeti. Entraîneur : Ludovic Magnin.

