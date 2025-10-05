Toulouse et Emersonn renversent Lyon sur le gong

Lyon 1-2 Toulouse

Buts : Fofana (24e) pour l’OL // Emersonn (88e et 90e+5) pour le Téfécé

Emersonn, nouveau héros du Téfécé.

L’OL a longtemps pensé aller chercher un cinquième succès 1-0 cette saison, avant de se faire renverser comme une crêpe dans les dernières minutes de la partie, sur un doublé d’Emersonn (1-2). L’entame de match est totalement à l’avantage des Rhodaniens, bien plus incisifs face à des Toulousains dépassés par la moindre accélération. Fofana ou Corentin Tolisso (sur une relance suicidaire de Guillaume Restes) allument les premières mèches, mais la lumière jaillit finalement à l’issue d’une action magnifique pour traverser le terrain avec à l’arrivée ce centre au cordeau de Martín Satriano pour la finition du TGV belge (1-0, 24e).

Emersonn en héros

La configuration idéale pour la bande de Paulo Fonseca, très à son aise pour conserver un score depuis le début de la saison. Surtout qu’en face, les Violets manquent cruellement de talent pour véritablement bousculer une défense sûre de son fait. Jusqu’à l’entrée du jeune Emersonn, venu se présenter à la Ligue 1 en ce dimanche après-midi. Sur un coup du sort d’abord, avec ce centre fort contré par Clinton Mata, qui lobe Greif, impuissant (1-1, 88e). D’un coup de casque surpuissant sur corner ensuite, au fin fond du temps additionnel (1-2, 90e+5).

Le fauteuil de leader ne s’offre pas si facilement à un nouveau fessier.