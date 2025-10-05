Le but collectif sensationnel de l’OL face au Téfécé

Le chef-d’œuvre collectif du week-end.

Lors de cette septième journée de Ligue 1, l’OL reçoit le Téfécé au Groupama Stadium, et la patte Paulo Fonseca se fait désormais bien sentir. En témoigne cette ouverture du score magnifique signée Malick Fofana à la 24e minute de jeu au bout de huit passes, dont sept en une touche !

Merci aux Gones pour ce moment de foot.

Toulouse et Emersonn renversent Lyon sur le gong