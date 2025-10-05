- Ligue 1
- J7
- OL-Téfécé
Le but collectif sensationnel de l’OL face au Téfécé
Le chef-d’œuvre collectif du week-end.
Lors de cette septième journée de Ligue 1, l’OL reçoit le Téfécé au Groupama Stadium, et la patte Paulo Fonseca se fait désormais bien sentir. En témoigne cette ouverture du score magnifique signée Malick Fofana à la 24e minute de jeu au bout de huit passes, dont sept en une touche !
✍️ 𝗨𝗻 𝗰𝗵𝗲𝗳 𝗱’𝗼𝗲𝘂𝘃𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗳, c’est signé @OL #OLTFC pic.twitter.com/S0WUT6yLmk
— L1+ (@ligue1plus) October 5, 2025
Merci aux Gones pour ce moment de foot.Toulouse et Emersonn renversent Lyon sur le gong
AC