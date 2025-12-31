S’abonner au mag
L’OL rend hommage à un membre du staff soudainement décédé

CMF
L'OL rend hommage à un membre du staff soudainement décédé

L’Olympique lyonnais est en deuil.

Le club rhodanien a annoncé dans un communiqué ce mardi soir la disparition soudain de Nicolas Quinault, préparateur physique du groupe Pro 2. Il était un visage très connu de l’OL, présent au club depuis 2003 et passé par de nombreuses sections : avant la réserve, il avait aussi travaillé comme préparateur athlétique auprès du groupe professionnel et de l’équipe féminine. Il est décédé à l’âge de 37 ans.

« L’OL adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches », écrit le club. À l’annonce de la nouvelle, de nombreuses personnalités du club ont également fait part de leur tristesse, à l’image d’Alexandre Lacazette, Wendie Renard, Clément Grenier, Georges Mikautadze ou encore Sidney Govou.

« Trois séances par jour pendant six mois avec toi lors de mon passage à l’OL m’ont permis de me remettre de ma blessure… 20 ans au club, fidèle supporter de l’OL : c’était un mec en or, Nico », a commenté Quentin Vieira, passé par les U19 du club entre 2015 et 2019.

Hugo Lloris essaierait-il de nous faire passer un message ?

CMF

