De Tavernost estime que les chiffres de Ligue 1+ ne suffisent pas à faire vivre les clubs

Ils vont trimer cet été. Ligue 1+ réfléchit à l’orientation que peut prendre la chaîne la saison prochaine, avec l’objectif d’atteindre la barre des 2 millions d’abonnés d’ici trois ans, indique RMC Sport. Distancée par Bein Sports dans l’attribution des droits du Mondial, la chaîne espère atteindre 1,16 million avant la fin de la saison.

« Le bilan est correct. Mais la LFP est consciente que ce plan est insuffisant pour la vie des clubs », raconte Nicolas de Tavernost, patron démissionnaire de LFP Media. Dans cette perspective, RMC raconte que les dirigeants de la chaîne réfléchissent à un nouvel ordonnancement des matchs de Ligue 1 les week-ends. « Une proposition qui rappellera des souvenirs », évoque NDT. L’idée des multiplex du samedi soir ravive ici quelques souvenirs.

La Ligue 3 sur Ligue 1+ ?

Pour gagner des abonnés et remplir sa grille, RMC annonce que Ligue 1+ diffusera les trophées UNFP, une série sur la Ligue 1, des films sur des clubs, des matchs de préparation et des tours préliminaires de coupes d’Europe. La chaîne serait également candidate pour diffuser la Ligue 3, future évolution du National.

Des Châteauroux – Paris 13, mais pas de Curaçao – Allemagne.

