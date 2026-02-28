En direct : Le Havre - PSG (0-1)

Du côté normand, Didier Digard a opté pour une compo plus défensive, troquant son 4-3-3 pour une défense à cinq ! Avec deux bonnes nouvelles : les retours dans le XI de la jeune pousse Stephan Zagadou, ainsi que du leader défensif japonais Ayumu Seko qui avait des problèmes aux côtes.





Diaw / Zouaoui - Lloris - Seko - Zagadou - Pembele / Ebonog - Gourna-Douath / Rassoul Ndiaye - Boufal / Soumaré