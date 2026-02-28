- Ligue 1
- J24
- Le Havre-PSG
En direct : Le Havre - PSG (0-1)
Pendant ce temps, Pablo Longoria s'est fait éjecter de la présidence de l'Olympique de Marseille. Une info qui mériterait son live à elle toute seule.
MAIS C'EST QUOI CE MATCH DE SAFONOV ! Encore une manchette exceptionnelle du portier russe, après qu'Issa Soumaré ait reçu le ballon dans la surface, en pivot !
OHHHHHH KVARA A FAILLI TUER LE MATCH ! Après que Gourna-Douath se manque sur une relance de Mory Diaw, WZE intercepte aux vingt derniers mètres avant de lancer le Géorgien côté droit, qui touche le poteau ! Comme quoi, Paris aime commencer fort.
Encore une magnifique intervention d'Ayumu Seko, qui chipe le ballon à Kvara après une grosse combinaison entre Hakimi et Lee ! Le meilleur Seko à être passé en Ligue 1 ?
ALLEZ, LA SECONDE PERIODE RETENTIT AU STADE OCEANE !
Souvenir ému bien sûr, lui et de son dispositif anti-Juninho !
🟨 A noter que je n'avais pas vu passer un carton jaune pour Timothée Pembele (31e minute), donc on le notifie ici !
Comme il n'y a pas que la Ligue 1 dans la vie, on en profite pour faire un point reste du monde. Saint-Etienne a (ô surprise) trouvé sa dynamique en baffant Pau (0-3) avec un doublé de Lucas Stassin. L'Atlético sort une performance encore morose comme chaque lendemain de gros match avec un 0-0 sur la pelouse du Real Oviedo, dominateur en première période. France 2 relance aussi 100% Logique après deux semaines d'Olympiades, histoire de se faire un bel after !
Allez pour le happening mi-temps, échangeons des souvenirs en trouvant des joueurs passés par le PSG et le Havre ! Didier Digard ne compte pas, et PITIE pas de Guillaume Hoarau, ça va on est au courant ce soir.
C'est la mi-temps au Stade Océane ! Paris quelque peu gêné, mais surtout un Paris libéré depuis l'ouverture du score de Bradley Barcola. Il y aurait pu avoir 2 voire 3-0 très rapidement, mais les Havrais ne se démontent pas et auront une opportunité de chercher l'exploit ! Un vrai rêve pour Didier Digard, Normand de naissance mais un peu Parisien de coeur.
Ilya Zabarnyi a-t-il trouvé une dynamique ? Le central ukrainien acheté 70 millions l'été dernier se trouve bien solide ce soir, et surtout présent pour monter la balle et tenter des relances qui font mouche ! Faut juste moins reculer sur les duels et on sera bien.
Petit frisson dans les travées du Stade Océane, alors que Boufal armait une reprise de volée qui pouvait être magique ! Malheureusement contrée.
BUUUUT DE DRO ! SON PREMIER EN LIGUE 1 ! Eh non ! Malgré une belle séquence collective pour appâter les Havrais vers la ligne médiane, Achraf lance son appel trop tôt avant de servir Dro à l'entrée de la surface. Toujours un but d'écart.
Mine de rien, Bradley est plus que clinique ce soir. Le temps du Ballon d'Or à la Ousmane ?
AH BAH LEE EST UN PASSEUR, MAIS PAS UN FINISSEUR ! Alors que Le Havre jouait un corner, le PSG a entamé une magnifique transition sur une récup de Barcola et Dro. L'ancien Gone adresse un magnifique extérieur pour Lee qui avait un face-à-face offert... avant de se viander petit filet. Va dans ta chambre, Lee !
⚽ ET C'EST A CE MOMENT-LA QUE PARIS EN PROFITE POUR MORDRE ! Bien aidés par les appels sans ballon de Zaïre-Emery et Dro, Lee offre un centre travaillé au second poteau pour Barcola, qui trompe Mory Diaw de la tête ! 1-0 pour le Paris Saint-Germain !
Pas grand-chose à gratter pour les yeux durant cette première période, mais on peut souligner les montées de Timothée Pembelé et Ebonog pour contrer toute accélération parisienne sur son côté gauche. Ca prend un peu confiance.
Je crois bien qu'on va lancer l'alerte Hoarau pour chaque comparaison qu'il fait sur Vitinha. Pour lui, le numéro 17 qui fait une passe simple, c'est demander à Beethoven de faire un Do mineur.
Bon on est un poil salauds, mais le match n'a plus le même rythme infernal qu'il avait à son entame. Paris peine à trouver des failles dans ce bloc malgré les mouvements incessants, et le Havre tente des choses à 3 contre 5. Mais on peut remarquer quelque chose, c'est que la physionomie du match s'est équilibrée.
Dites donc, mais il a l'air pas mal ce Stephan Zagadou ! Cinquième match de Ligue 1, et le petit frère de Dan-Axel arrive déjà à subir la pression de Barcola pour envoyer des ballons piqués et lancer une transition. Lens n'est pas le seul club qui lance aussi vite des défenseurs centraux cette année (Ganiou, Nidal Celik, Antonio...). Pendant ce temps, Guillaume Hoarau se rend compte qu'il a l'âge de son fils (né en 2008).
Belle fulgurance de Lee, qui s'est faufilé en pivot entre deux défenseurs, avant d'armer sa frappe à l'entrée de surface ! Captée sans difficulté par Mory Diaw.
J'ai bien aimé voir Rassoul Ndiaye mettre un beau coup d'épaule à Boufal histoire de reprendre le ballon pour continuer la contre-attaque. Ambiance Floria Gueï dans un 4x100 !
Mine de rien, ces Havrais ont laissé passer la tempête (question d'habitude). Belle transition offensive ayant fini par un long ballon pour Boufal qui offre de sa magie pour Ebonog. Ce dernier enverra un centre ras de terre, détourné par Safonov.
Moment suspendu dans le temps dans la cabine de Ligue 1+, alors que Guillaume Hoarau compare Vitinha à Oliver Atton (ou Tsubasa pour ceux qui parlent la langue d'Ayumu Seko). Gros blanc de dix secondes.
Tu l'as dit, le Keltois ! Les grands esprits se rencontrent.
Première fois du match que Barcola est lancé comme le feu follet qu'il est, mais son incursive n'offrira qu'un corner, sa course étant parfaitement gérée par Ayumu Seko. Il n'est pas revenu pour du beurre !
Me rappelle que j'ai bien failli me fracturer la main une fois pour une manchette semblable à ce que nous a sorti Safonov. Ce qui nous rappelle à quel point peuvent servir les gants du gardien.
Bon, les Havrais étaient hors-jeu mais ça mérite quand même ! Sur un coup-franc lointain, les joueurs du HAC arrivent à prendre le ballon dans la surface pour le décaler sur Rassoul Ndiaye qui va tomber sur une manchette exceptionnelle de Safonov ! A la Manuel Neuer.
Pas d'occasion franche depuis (le bloc bas du Havre ne se laissera pas ouvrir si facilement), mais quel bonheur de voir Kvaratskhelia défiler sur son côté gauche. Une élégance qui sent bon les années 80, et qui rappelle Rocheteau à François Hollande (je rigole pas, il l'a vraiment dit).
Cinq minutes et Paris a déjà toute son équipe dans les trente derniers mètres havrais, autant dire que ça risque d'être un attaque-défense (expertise).
OH CELA COMMENCE FORT ! Bien servi par un corner de Lee, Kvaratskhelia lâche une belle tête sauvée sur la ligne par Zouaoui ! Le latéral commence mieux sa partie que la semaine dernière, lui qui avait concédé un CSC contre Nantes au bout de trois minutes !
ET NOUS SOMMES PARTIS POUR LE CHOC !
Du côté normand, Didier Digard a opté pour une compo plus défensive, troquant son 4-3-3 pour une défense à cinq ! Avec deux bonnes nouvelles : les retours dans le XI de la jeune pousse Stephan Zagadou, ainsi que du leader défensif japonais Ayumu Seko qui avait des problèmes aux côtes.
Diaw / Zouaoui - Lloris - Seko - Zagadou - Pembele / Ebonog - Gourna-Douath / Rassoul Ndiaye - Boufal / Soumaré
La composition du Paris Saint-Germain. Formation en 4-3-3 classique, mais quelques petits changements par-ci par-là histoire de recharger les batteries. Lucas Hernandez à gauche, Kang-in Lee sur l'aile droite et le petit Dro Fernandez dans l'entrejeu ! Vitinha devra tenir bon.
Safonov / Lucas Hernandez - Willian Pacho - Zabarnyi - Hakimi / Dro - Vitinha - Zaïre-Emery / Kvaratskhelia - Barcola - Kang-in Lee
Deuxième live que l'on fait sur SoFoot, après un quart de finale Dortmund - Barça qui avait amené le nombre exceptionnel de douze commentaires en 90 minutes. J'espère quand même qu'il y aura un peu plus de vie tout en bas de la page ! Vous ne m'en voudrez pas aussi, dans le cas où je mets un peu de temps pour retrouver le rythme, hein ? HEIN ?
SALUT LA COMPAGNIE ! Au lendemain d'un Strasbourg - Lens disputé, c'est au tour du Paris Saint-Germain de se démarquer dans la course au titre. Après un barrage retour de LDC où tout aurait pu partir en lambeaux, les champions d'Europe se déplacent au Stade Océane contre un Le Havre certes poil à gratter, mais qui devra se remettre de son revers à Nantes dimanche dernier. Le premier de Ligue 1 contre le premier club français, ça donne envie non ?
Le Havre AC
Paris Saint-Germain
Par Mathieu Plasse