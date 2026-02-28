S’abonner au mag
  • Ligue 2
  • J25
  • Pau-Saint-Étienne (0-2)

Saint-Étienne nouveau leader de Ligue 2 après avoir dépiauté Pau

  Pau FC 0-3 AS Saint-Étienne

Buts : Stassin (3e, 64e), Duffus (90e+4) pour les Verts

Ça y est, les Verts sont mûrs !

C’est sans doute l’effet Montanier, mais ce samedi soir, l’AS Saint-Étienne a enchaîné une quatrième victoire de suite depuis l’arrivée de son nouvel entraîneur. Ce succès, remporté sur la pelouse du Pau FC, a une saveur toute particulière puisqu’il permet aux Stéphanois de grimper à la première place provisoire du classement de Ligue 2, à un point de Troyes qui se déplacera à Amiens ce lundi soir.

L’homme du match se nomme indéniablement Lucas Stassin. Dès la troisième minute, le Belge ouvre le score en reprenant un centre d’Irvin Cardona qui prend Raveyre par surprise. Une délivrance pour celui qui n’avait plus marqué depuis le mois de septembre dernier et annonce la solidité des Verts, pas venus pour repartir avec autre chose que les trois points.

Leçon d’efficacité

Dans sa surface, Gauthier Larsonneur se montre impérial, et devant, Stassin récidive peu après l’heure de jeu en reprenant parfaitement un centre adressé par Boakye. Son petit piqué du droit aurait même pu lui rapporter le ballon du match à un quart d’heure de la fin, si Raveyre n’avait pas détourné sa tentative en corner. Entré dans la foulée Joshua Duffus se chargera de tuer le match à la toute fin des quatre minutes de temps additionnel.

Finalement, Saint-Étienne s’impose sans forcément briller, mais avec une leçon d’efficacité doublée d’une discipline imparable. Cela devrait suffire pour rester parmi les prétendants à la montée jusqu’à la fin, mais cela n’a pas fait les affaires du Pau FC qui pointe désormais à sept longueurs du Red Star, cinquième avec 41 points.

Troyes passe provisoirement leader dans une soirée à peu de buts, Bastia toujours muet

