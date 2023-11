Pau renverse Saint-Étienne

AS Saint-Étienne 1-2 Pau

Buts : Charbonnier (10e) pour les Verts // Saivet (75e) et D’Almeida (78e) pour Pau

L’ASSE retombe dans ses travers.

L’AS Saint-Étienne, qui restait sur deux défaites consécutives en championnat, s’est de nouveau inclinée ce samedi après-midi à Geoffroy-Guichard contre Pau (1-2).

Pourtant, la rencontre ne pouvait pas mieux commencer pour les hommes de Laurent Batlles, qui confirment leur domination dès la dixième minute avec l’ouverture du score de Gaëtan Charbonnier (1-0, 10e). S’ensuit une longue période de gestion pendant laquelle les Palois ne parviennent pas à inquiéter la défense stéphanoise. Les Verts rentrent logiquement au vestiaire avec l’avantage du score. La seconde période démarre sur le même petit rythme, et il faut attendre les vingt dernières minutes et la série de changements effectuée par le coach palois pour enfin voir du mouvement offensif. Dans un premier temps, une main stéphanoise dans la surface permet à Henri Saivet d’égaliser sur penalty (1-1, 75e). Puis quelques minutes plus tard, un ballon mal dégagé par la défense des Verts arrive sur Sessi D’Almeida qui, à l’entrée de la surface, envoie une reprise de volée dans le petit filet de la cage gardée par Étienne Green (1-2, 78e).

Après ses dix matchs sans défaite, l’ASSE marque donc un vrai coup d’arrêt en enchaînant trois revers consécutifs, ce qui pourrait lui coûter sa place dans le top 5 de la Ligue 2 à la fin de cette treizième journée.

ASSE (4-3-3) : Green – Appiah, Briançon (c), Nadé, Pétrot – Tardieu, Moueffek (Cafaro, 69e) , Bouchouari (Fomba, 80e) – Chambost (Lobry, 69e), Charbonnier (Cissé, 80e), Sissoko. Entraîneur : Laurent Batlles.

Pau (4-4-2) : Kamara – Boto, Kanté, Kouassi, Obiang (Batisse, 82e) – Sylla, Ngom (D’Almeida, 46e), Beusnard (Njoh, 69e), Bassouamina (Boli, 69e) – Saivet (c), Chahiri (Boutaïb, 68e). Entraîneur : Nicolas Usaï.

