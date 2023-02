Pronostic Saint-Étienne Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint-Étienne enchaîne contre Pau

Relégué de Ligue 1 et pénalisé de 3 points de pénalité, Saint-Étienne a connu une première partie de saison compliquée terminée en position de lanterne rouge. Les dirigeants stéphanois ont profité de la pause imposée par le Mondial pour revoir leur effectif avec l’apport de plusieurs joueurs comme Charbonnier, Appiah, Nkounkou, Bamba, Fomba ou le portier Larsonneur. Ces recrues ont rapidement apporté leur confiance dans un groupe en difficulté. Lors des 7 dernières journées, l’AS Saint-Étienne s’est imposée à 5 reprises pour 2 revers. Cette bonne passe a permis aux hommes de Laurent Batlles de sortir de la zone rouge et prendre 4 points d’avance sur la zone de relégation. Victorieux de ses 3 derniers matchs, le club du Forez a profité d’un calendrier favorable avec des succès sur Annecy, Dijon et en début de semaine à Nîmes. Dans le Gard, les Stéphanois ont livré une très bonne première période avec un premier but de Nkounkou, avant de faire la différence sur un exploit personnel de Wadji au retour des vestiaires. Malgré les blessures de Charbonnier, Moueffek ou Monconduit, l’ASSE possède un effectif capable de réaliser une bien meilleure seconde partie. Avec Krasso en attaque, Sainté possède un joueur talentueux.

16e alors que Saint-Étienne est 15e, Pau est à égalité de points avec le club stéphanois, mais n’est pas sur la même dynamique. En effet, les protégés de Didier Tholot ont seulement remporté une rencontre depuis la fin du Mondial, sur la pelouse d’une formation du Paris FC en grande difficulté. Lors des dernières journées, le club béarnais s’est incliné contre Bordeaux et Laval à domicile pour un nul en déplacement à Grenoble. Le match aller, terminé sur un score nul de 2-2, avait été l’un des déclics dans la saison des Palois qui avait ensuite aligné une bonne série de résultats. Mais la donne est désormais différente. En confiance et avec le soutien de son public, Sainté pourrait profiter des difficultés actuelles des Palois pour se donner de l’air.

