Griezmann en MLS dès cet été ?

Après Hugo Lloris et Olivier Giroud, Antoine Griezmann à Los Angeles ?

Selon les informations de L’Équipe, le Los Angeles FC rêve de recruter l’international tricolore aux 135 sélections et aurait d’ores et déjà entamé des discussions avec la sœur et agent du natif de Macon, Maud, ainsi qu’avec son avocat, Sevan Karian. Les deux proches de Griezmann se seraient même rendus aux États-Unis pour négocier de vive voix avec les dirigeants du LAFC, prêts à offrir au champion du monde 2018 le deuxième plus gros salaire de MLS… derrière Lionel Messi à l’Inter Miami.

Le quotidien sportif affirme que Grizou possède une clause de 10 millions d’euros pour quitter l’Atlético de Madrid dès cet été. En fin de contrat (si l’année en option n’est pas levée) en 2025, le joueur colchonero n’a jamais caché son envie de jouer un jour de l’autre côté de l’Atlantique et n’a pas – encore – écarté l’option de quitter l’Europe dès cette année, songeant à l’option de rejoindre la Californie. Griezmann devrait également prendre en compte la question de l’équipe de France et son avenir en Bleu après son Euro en demi-teinte pour faire son choix, même si le départ de N’Golo Kanté en Arabie saoudite n’avait pas empêché Didier Deschamps de l’emmener en Allemagne.

Il pourra aller s’acheter un vrai maillot des Harlem Globetrotters.

