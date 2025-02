Olivier Giroud victime d’un cambriolage à Los Angeles

Le rêve américain, pas tellement.

La situation d’Olivier Giroud en MLS avec le Los Angeles FC n’est pas aussi belle qu’il l’avait envisagée. Aucun but en 10 matchs de championnat sur l’année 2024 avec sa nouvelle équipe pour le champion du monde 2018. Ses performances décevantes contribuent à un début d’exil au pays de l’Oncle Sam plus compliqué que prévu. Et pour ne rien arranger, des cambrioleurs ont profité de son absence pour s’introduire chez lui, le 5 février dernier.

C’est sa femme, Jennifer, qui a découvert la mauvaise surprise en rentrant à leur domicile. Une fenêtre brisée, des affaires retournées et une dizaine de montres auraient disparu, selon les informations de TMZ Sports. La valeur estimée des biens volés s’élèverait à 500 000 dollars. Si aucune arrestation n’a été effectuée pour l’instant, la police de Los Angeles a ouvert une enquête et analyse les caméras de surveillance pour identifier les malfaiteurs.

Ousmane Dembélé aura peut-être bientôt quelques Rolex et Patek à lui prêter, si besoin.

