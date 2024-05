Giroud : « Le poids des années commence à se faire sentir »

Une sortie de scène sobre mais légendaire.

Récemment transféré au Los Angeles FC, Olivier Giroud a annoncé dans les colonnes de L’Équipe que l’Euro 2024 serait sa dernière compétition avec les Bleus. À 37 ans, « Oliv’ » estime également avoir fait le tour du football européen et quitte Milan sur une nouvelle saison impressionnante statistiquement (14 buts en Serie A, au pied du podium des buteurs).

Toutefois, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France ne part pas sans avouer que son corps commence à grincer : « J’aspire à découvrir une nouvelle expérience de vie, jouer dans un championnat où je veux prendre du plaisir. La MLS a beaucoup progressé ces dernières années, avec des super fans, notamment à Los Angeles. C’est un club jeune mais qui a gagné un titre, qui a fait une finale de Ligue des champions… Je suis un compétiteur et j’ai toujours envie de gagner des titres. Je n’aime pas le terme préretraite. On ne va pas se mentir, ce n’est pas l’Europe, mais c’est compétitif. Je vais couper avec le très, très haut niveau, mais c’est aussi une expérience familiale. J’ai pris cette décision il y a plusieurs mois, le poids des années commence à se faire sentir, j’ai bien réfléchi. Jouer tous les trois jours, c’est de plus en plus compliqué, surtout à ce niveau-là. Je ne vais pas là-bas pour faire le touriste, mais je pense que c’est le bon moment pour moi », révèle Giroud, très heureux d’y retrouver son compère Hugo Lloris, désormais décisif sur penalty.

Il n’y a plus qu’à crucifier l’Angleterre en prolongation, en finale à Berlin, pour partir l’esprit léger.