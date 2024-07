Un amical de Lens arrêté à cause d’une bagarre entre supporters

Pas d’amical qui tienne pour s’envoyer des goldens entre potes.

Vainqueur de son match amical contre l’OHL, grâce à un but en solo de Wesley Saïd (1-0), le RC Lens a eu la mauvaise surprise de voir la rencontre être interrompue une vingtaine de minutes, ce samedi au Den Dreef Stadion de Louvain.

Will Still va parler aux supporters Lensois pour tenter de les calmer ! 😤😤#OHLRCL 0-0 pic.twitter.com/tZRBqj1YQo — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) July 20, 2024

Aux alentours de la 80e minute, trois supporters lensois ont voulu en découdre avec Tobe Leysen, le portier du club belge, selon le média local Nieuwsblad. Dès lors, d’autres supporters lensois se sont interposés et la mini embrouille a tourné à la bagarre… entre vingt supporters sang et or (sur un contingent de 700 personnes). Dans l’histoire, des coups ont aussi été échangés entre les stadiers et des fans artésiens. C’est Will Still lui-même qui est allé voir les supporters pendant la pause pour calmer les esprits.

La Ligue se frotte déjà les mains en pensant aux amendes qui tomberont à partir du mois d’août.

