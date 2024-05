Lloris réalise quelque chose d'incroyable en MLS

Y’a plus de saisons.

Après Leverkusen sacré champion d’Allemagne et Brest en Ligue des champions, 2024 est décidément l’année des exploits footballistiques. Hugo Lloris a continué dans cette voie la nuit dernière en arrêtant le penalty de João Klauss lors de la victoire du Los Angeles FC face à St. Louis (0-2). Le champion du monde 2018 a souvent été critiqué pour ses performances douteuses sur penalty et pour son refus de travailler en profondeur cet exercice, Lloris n’ayant arrêté aucun tir au but lors des éliminations des Bleus à l’Euro 2021 et à la Coupe du monde 2022.

Il faut toutefois rentre justice à l’ancien gardien de Tottenham : son dernier penalty arrêté ne date pas de ses débuts avec Nice mais bien du dernier championnat d’Europe. À l’époque, il avait évité le break suisse en repoussant celui de Ricardo Rodriguez à la 55e minute du funeste huitième de finale face à la Suisse (3-3, 4-5 après TAB). Suite à la parade de Lloris, les Californiens ont ensuite déroulé pour s’imposer grâce à un doublé de Denis Bouanga, passé par Nîmes et Saint-Étienne.

Massive penalty save from Hugo Lloris to keep this one even! 🧤 📺#MLSSeasonPass: https://t.co/hD7p1YRoah pic.twitter.com/YjLQlFFBnH — Major League Soccer (@MLS) May 16, 2024

Prends en de la graine, Mike Maignan.