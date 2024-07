Busquets pète un plomb, l'Inter Miami prend une raclée

La vie de Sergio Busquets est tout de suite moins belle sans ses petits copains.

C’est un Inter Miami décimé qui se présentait cette nuit à Cincinnati pour un choc en haut du classement de la conférence est (Miami était premier avant la partie, talonné par son adversaire). Mais il n’y pas vraiment eu de match, tant la confrontation a tourné à la correction. Sans Lionel Messi ni Luis Suárez, partis à la Copa América, et alors que Jordi Alba était suspendu, les gars de Tata Martino ont bouclé la première mi-temps en étant menés 4-1. L’addition s’est même corsée au final, avec un score lourd de 6-1, qui permet ainsi à Cincinnati de prendre la tête du championnat.

Sergio Busquets gets two yellow cards for arguing the same foul… a yellow twice in 20 seconds for dissent.

Busquets sent off.

Inter Miami losing 5-1 at FC Cincinnati. pic.twitter.com/3LWEE8qsDa

— Tom Bogert (@tombogert) July 7, 2024