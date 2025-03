Pressing, dribble et lob, Lionel Messi en feu pour son premier but de la saison de MLS

37 ans et toutes ses dents.

Ce lundi matin, tous les défenseurs des championnats européens ont dû se frotter les mains en réalisant que Lionel Messi avait choisi de s’envoler vers Miami pour sa préretraite et avait ainsi arrêté de les martyriser. Désormais, ce sont Bartosz Slisz et Derrick Williams, milieu et central respectifs d’Atlanta United, qui font l’amère expérience d’affronter la Pulga en pleine bourre.

Pero que golazo del 🔟😮‍💨 pic.twitter.com/LPyGb6dPZH — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 16, 2025

Revenu dans le onze de l’Inter Miami après une légère blessure, l’Argentin a permis à son équipe d’égaliser à la vingtième minute. Pour cela, il a inscrit un but dont il a le secret. Jaillissant dans les pieds de Bartosz Slisz, il lui subtilise le ballon avant de mettre Derrick Williams sur les fesses d’un crochet sur la touche suivante. Comme ils ne sont pas les seuls à devoir être nommés, le gardien Bradley Guzan est, bien malgré lui, sur la photo de ce premier but de la saison de Lionel Messi en concédant un subtil lob terminant sa course au fond des filets.

Jérôme Boateng et Manuel Neuer peuvent se rassurer, ils ne sont pas les seuls à avoir été humiliés.

