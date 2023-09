Pas de Leo Messi pour la finale de Coupe des États-Unis ?

Coup dur pour l’audience de la finale de Coupe des États-Unis.

Alors que la rencontre aura lieu dans la nuit de mercredi à jeudi (2h30 heure française), Lionel Messi, qui a la possibilité de remporter un nouveau trophée avec l’Inter Miami après la Leagues Cup, pourrait ne pas y participer. Son entraîneur, Gerardo Martino, laisse en tout cas un peu de suspense sur la présence de la star argentine pour cette finale.

« On ne veut prendre aucun risque avec les petits soucis musculaires de Leo et j’attendrai jusqu’au dernier moment pour savoir si je l’aligne », a déclaré le coach argentin. La Pulga avait offert deux passes décisives avant de transformer son tir au but, en demie sur la pelouse du FC Cincinnati (3-3, 4-5 T.A.B.). Si la franchise de David Beckham l’emporte cette nuit, ce serait une grande première dans la compétition, pour elle.

Cela va être dur de trouver un argument pour se lever cette nuit.

