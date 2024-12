Le jugement de l’affaire Pogba sera rendu dans deux semaines

La Pioche de guerre bientôt enterrée.

À l’issue du septième et dernier jour du procès de l’affaire Pogba, ce jeudi, la présidente de la 16e chambre correctionnelle du Tribunal de Paris a annoncé que la décision sera rendue le jeudi 19 décembre, à 13h30. Une date qui s’explique notamment par le fait qu’un des six prévenus (Roushdane K.) est toujours en détention provisoire dans le cadre du dossier.

Six prévenus comparaissent au tribunal pour cette affaire de séquestration, d’extorsion et de tentative d’extorsion envers Paul Pogba. Parmi eux, Mathias Pogba, frère de Paul, contre qui le parquet a requis une condamnation de trois ans de prison, dont deux avec sursis avec un aménagement de peine, assorti d’une amende de 10 000 euros. Quatre des autres prévenus risquent cinq ans de prison (Machikour K., Boubacar C., Mamadou M., Adama C.) avec des durées de sursis qui varient et une amende de 20 000 euros.

Enfin, une peine de huit ans de prison et 20 000 euros d’amende sont requis contre Roushdane K.

