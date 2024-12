Procès Pogba : pas de prison ferme requise contre Mathias Pogba

On connaît désormais les réquisitions des deux procureures concernant les six prévenus dans l’affaire de la séquestration, de l’extorsion et de la tentative d’extorsion de Paul Pogba. En ce qui concerne son frère aîné Mathias, seul le chef d’accusation de tentative d’extorsion a été retenu, au motif qu’il aurait « activement cherché à tirer profit » de la séquestration de Paul, bien qu’il ait « rejoint le groupe incriminé » après les faits de la nuit du 19 au 20 mars sans bénéficier d’une remise de fond de la part de son frère. Le parquet a donc requis une condamnation à trois années de prison, dont deux avec sursis avec un aménagement de peine par le biais d’une détention à domicile et d’un bracelet électronique, assorti d’une amende de 10 000 euros.

De la prison ferme avec mandat de dépôt différé contre Machikour K, Boubacar C. et Mamadou M.

Concernant les cinq autres coaccusés, l’accusation d’enlèvement n’a pas été retenue, les magistrats considérant que Paul Pogba n’est pas monté par contrainte dans le véhicule l’ayant emmené sur les lieux de sa séquestration. L’accusation a toutefois soutenu leur culpabilité concernant la séquestration, l’association de malfaiteurs, l’extorsion et la tentative d’extorsion. Concernant Machikour K., qui aurait « préparé le lieu » de la séquestration, sont requis cinq années d’emprisonnement, dont trois avec sursis, avec « un reliquat de dix-huit mois ferme » en raison de la détention provisoire déjà effectuée, avec 20 000 euros d’amende. Contre Boubacar C., l’ancien chauffeur de Yeo Moriba, la mère de Paul Pogba, identifié comme le « surveillant » du joueur le jour de sa séquestration, sont requis cinq années d’emprisonnement, dont deux avec sursis et 20 000 euros d’amende.

Le procès lié à la séquestration et à la tentative de racket subie par Paul Pogba en 2022 s'est ouvert cet après-midi devant la 16e chambre correctionnelle du Tribunal de Paris. Nous y sommes : les principales informations et les moments forts seront à retrouver ci-dessous. pic.twitter.com/CgTPhu8dMa — SO FOOT (@sofoot) November 26, 2024

Concernant Mamadou M., l’ancien majordome du joueur aujourd’hui gestionnaire d’une société de conseil sportif, cinq années dont dix-huit mois de sursis ont été requis, pour un reliquat de trois années et trois mois de prison ferme. Pour ces trois derniers, un mandat de dépôt différé a été demandé. Comprendre qu’ils n’entreront pas en prison immédiatement après l’annonce du jugement s’ils venaient à être condamnés.

Une peine plus lourde requise contre Roushdane K.

Contre Adama C., dont le rôle aurait été de « galvaniser les troupes » et d’organiser depuis Dubaï la venue de Paul Pogba à Roissy-en-Brie le jour de sa séquestration, sont requises cinq années de prison ferme dont un an avec sursis, ce qui équivaut à trois années fermes en raison de sa détention provisoire déjà effectuée. Le mandat de dépôt n’est pas différé, donc avec emprisonnement immédiat en cas de condamnation.

Une peine bien plus lourde a été requise envers Roushdane K., suspecté d’avoir recruté les braqueurs armés qui ont menacé Paul Pogba. En état de récidive légale en raison d’une condamnation pour des faits de complicité de séquestration en bande organisée prononcée en 2017 aux assises et d’un risque de récidive élevé, une peine de huit ans de prison ferme assortie d’un maintien en détention a été requise.

Les peines requises concernant les cinq accusés de la séquestration de Paul Pogba sont toutes assorties de 20 000 euros d’amende.

