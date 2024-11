Procès de la séquestration de Paul Pogba : « J'ai vu mon frère se faire tirer dessus »

La théorie de l’arroseur arrosé.

Ce mercredi, lors du procès de la séquestration de Paul Pogba, un premier accusé, Machikour K., s’est exprimé sur la nuit du 19 mars lors de laquelle est survenue l’attaque à main armée dans un appartement de Montévrain. Au cours de son interrogatoire, il est longuement revenu sur les agressions dont les co-accusés se disent victimes de la part de maîtres chanteurs non identifiés pour justifier la pression mise sur Paul Pogba et sa mère Yeo Moriba pour les inciter à échanger avec les agresseurs présumés réclamant 13 millions d’euros.

Au mois d’août 2022, il dit avoir accompagné son grand frère Roushdane à un rendez vous fixé « aux alentours de Noisy le Sec » par les maîtres chanteurs par l’intermédiaire d’un « bout de papier laissé dans la boîte aux lettres de son père ». Emmenés dans un box sous un immeuble où les attendaient des individus cagoulés, son frère aurait alors assuré ne plus pouvoir se porter garant concernant le paiement de la rançon par Paul Pogba. Roushdane se serait ensuite interposé alors que les agresseurs menaçaient Machikour, et aurait alors reçu une balle tirée à bout portant dans la main.

Une petite virée shopping à 57 220 euros quelques jours après une séquestration, en toute tranquillité. https://t.co/4o1KeZGuFs — SO FOOT (@sofoot) November 28, 2024

Plus tard, le petit frère aurait « reçu une vidéo de l’agression sur un téléphone déposé dans (sa) boîte aux lettres ». « Il n’y avait que cela dessus. Je me suis débarrassé du téléphone en gardant un exemplaire de la vidéo », a expliqué l’intéressé. « J’étais guidé par la peur », a précisé l’homme de 36 ans pour justifier l’absence de dépôt de plainte suite à ces faits. « J’ai vu mon frère se faire tirer dessus, ce n’était pas de la rigolade. J’ai été traumatisé. »

Aujourd’hui devrait suivre les interrogatoires des autres accusés. À savoir, celui de Adama C., le locataire de l’appartement de Montévrain, et de Mamadou M., le témoin de mariage et homme de confiance que Paul Pogba accusait de lui avoir soutiré 200 000 euros. Selon l’évolution des débats, entre aujourd’hui et demain devraient également être interrogés Roushdane K., supposé instigateur dans l’organisation de la « réunion amicale » ayant viré au guet-apens, Boubacar C., le frère de Adama et ancien chauffeur de la mère de Pogba, et enfin, celui de Mathias Pogba.

