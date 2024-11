Deuxième jour du procès dans l’affaire de la séquestration de Paul Pogba

Retour devant la 16e chambre correctionnelle du Tribunal de Paris pour le deuxième jour d’audience dans l’affaire de la séquestration et de la tentative d’extorsion dont Paul Pogba aurait été victime, impliquant plusieurs de ses proches, ainsi que son frère aîné.

Trois amis à la barre

L’interrogatoire de trois des six accusés est prévu ce mercredi après-midi avec Paul Pogba toujours absent. Le premier attendu à la barre est Machikour K., petit frère de Roushdane K., le « grand » de la Renardière, suspecté d’être l’instigateur du guet-apens contre Paul Pogba. Machikour, pour sa part, est impliqué dans plusieurs épisodes marquants de l’affaire. Il aurait participé à un incident survenu à la boutique Adidas des Champs-Élysées, où des proches de Pogba ont abusé de leur lien avec le joueur « hors du cadre de toute violence ou contrainte » pour obtenir des articles d’une valeur totale de 57 000 euros. À l’époque, Pogba était l’ambassadeur officiel de la marque. Machikour aurait également été présent lors de l’expédition au centre d’entraînement de la Juventus, le 19 juillet 2022. Cette visite avait pour objectif explicite de faire pression sur Paul Pogba afin qu’il verse la somme de 13 millions d’euros, réclamés par des ravisseurs, dont l’identité demeure inconnue à ce jour.

Ensuite, Adama C. devrait être interrogé. Ami d’enfance du joueur, il louait l’appartement de Montévrain où le joueur aurait été séquestré. Cet homme, qui était auparavant considéré comme un homme de confiance par Pogba, a également porté plainte en juin 2023, un an après les faits, contre les individus armés ayant fait irruption dans cet appartement.

Dernier interrogatoire prévu ce jour, celui de Mamadou M., beau-frère de Riyad Mahrez, dont le grand frère a entraîné Paul Pogba à ses débuts. « Mam’s », témoin de mariage de la Pioche, était considéré comme l’assistant personnel de Pogba à Manchester et Turin, rémunéré pour cela de 2016 à 2020 sans contrat de travail. C’est lui qui aurait exhibé la fameuse clé USB qui contiendrait des documents compromettants concernant un recours aux services d’un marabout pour une somme avoisinant les 250 000 euros. Il aurait également pris part à la descente au Vinovo, le centre d’entraînement turinois, à l’été 2022.

Et jeudi sera normalement le jour des interrogatoires de Roushdane K, de Boubacar C. (frère d’Adama C.) et surtout du frère aîné de Paul, Mathias Pogba.

