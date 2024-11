Paul Pogba : le procès pour séquestration et tentative d’extorsion débute ce mardi

La Pioche va être fixée.

Ce mardi après-midi, le procès lié à la séquestration et à la tentative de racket subie par Paul Pogba en 2022 s’ouvre devant la 16e chambre correctionnelle du Tribunal de Paris. L’audience vise six proches du champion du monde 2018, dont son frère Mathias, soupçonné d’avoir fait pression sur son frère.

Les cinq autres accusés seront eux jugés pour la séquestration et la tentative de racket donc, qui avait eu lieu à la Renardière, son quartier d’enfance à Roissy-en-Brie, en banlieue parisienne le 19 mars 2022. Après un dîner entre amis, Paul Pogba avait croisé Roushdane K., qui l’avait attiré dans un autre appartement où se trouvaient cinq vieux amis. Deux hommes armés avaient alors fait irruption, réclamant 13 millions d’euros pour avoir protégé le joueur. Non identifiés, ces deux individus armés ne font donc pas partie des six accusés.

Un procès jusqu’au 3 décembre

Élément central de l’enquête, Roushdane K. est mis en examen pour enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage commis en bande organisée pour faciliter un crime ou un délit, association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et extorsion en bande organisée commise avec une arme. Lui se présente comme un médiateur dans ce conflit.

Parmi les autres accusés, Adama C., un ami intime de Paul Pogba, et son frère Boubacar C, ancien chauffeur de la mère du joueur, tous deux jugés pour les mêmes chefs d’accusation que Roushdane K, tout comme Mohamed MK, un proche de Mathias Pogba, et Mamadou M, qui se présente comme l’homme à tout faire du joueur. Enfin, Mathias Pogba, lui, a été mis en examen pour extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, et placé sous statut de témoin assisté concernant les autres chefs d’accusation.

Le délibéré sera connu à l’issue du procès, le 3 décembre.

