Rabiot : un été en liberté

Le 29 août prochain, quand Didier Deschamps dévoilera la liste de joueurs retenus pour affronter l’Italie (6 septembre) et la Belgique (9 septembre) pour les premiers matchs de la nouvelle édition de la Ligue des nations, un nom sera particulièrement scruté sur la ligne des milieux de terrain, celui d’Adrien Rabiot. Après avoir disputé l’Euro libre de tout contrat, le « Duc » pourrait bien en faire de même au mois de septembre, ce qui serait bien plus étonnant, à plusieurs égards, lui qui n’a pas trouvé de point de chute depuis son départ de la Juventus. Si la question des assurances en cas de blessure pourrait bien se poser, celle de sa forme physique interroge tout autant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adrien Rabiot (@adrienrabiot_25)

Qui sait à quel point le Français s’est entraîné dans son coin cet été, tout autant que sa motivation à retrouver un niveau adéquat rapidement ? Depuis l’Euro, il n’a pas donné beaucoup d’indices sur sa future destination, se contenant de faire ses adieux aux Bianconeri sur son compte Instagram il y a deux semaines et postant une photo de lui en vacances la semaine dernière, accompagnée d’une légende explicite : « Il s’agit de profiter de la vie ». Un post essentiellement suivi de commentaires de supporters de Galatasaray le priant de venir jouer dans leur club de cœur.

Un paquets de prétendants… il y a un mois

Pourtant, les écuries intéressées par l’ancien Parisien semblaient nombreuses au début du mercato. Manchester United a un temps semblé proche de le signer, le Real Madrid s’est intéressé à son dossier, tout comme l’AC Milan, quand Tottenham a tâté le terrain. Son profil et son expérience en font un joueur susceptible de signer dans la plupart des clubs européens de haut niveau, mais ses préférences n’émergent pas, sans que cela ne semble l’inquiéter. Ce que l’on sait avec certitude, c’est qu’il a refusé de prolonger à la Juve malgré une proposition de prolongation.

Champion en 2020 et double vainqueur de la Coupe d’Italie (en 2021 et 2024), le natif de Saint-Maurice s’en est allé dans un certain anonymat, renforcé par les mots laconiques de Cristiano Giuntoli, directeur sportif du club piémontais : « Je voulais remercier Rabiot et lui souhaiter un bel avenir », point. Un avenir des plus flous aujourd’hui, même s’il semble inconcevable qu’un joueur titulaire et même vice-capitaine de la Juventus reste sur le carreau aussi longtemps. S’il pourrait bien signer en toute fin de mercato pour un club dans le besoin à son poste, ses options vont petit à petit se raréfier et il pourrait bien ne plus se retrouver en position de force.

Des prétentions salariales élevées

Car ça, Adrien Rabiot aime l’être. Après son départ libre du PSG, il a réédité l’expérience à Turin et se sait libre de ses choix et de ses prétentions salariales. C’est d’ailleurs peut-être là que le bât blesse. Certainement en accord avec sa mère qui le représente, Rabiot sait ce qu’il vaut et n’hésite à le faire savoir. De quoi effrayer certains clubs, pas forcément disposés à lui offrir un tel pont d’or. La Juventus lui proposait 7,5 millions annuels, une offre refusée par le milieu, visiblement un poil gourmand à l’heure, peut-être, de signer le dernier gros contrat de sa carrière. Pour s’attacher les services de l’éphémère joueur du Téfécé, il faudra donc passer à la caisse et, même s’il n’est pas pressé par les dates de fermeture des différents mercatos étant sans contrat, l’heure semble encore aux négociations. Au début de la préparation pour l’Euro, il confiait ne pas être « pressé de prendre une décision », soulignant qu’il serait « important de faire le bon choix », mais confiait aussi qu’il pensait que « ce serait réglé avant l’Euro ».

À ce petit jeu-là, l’international tricolore pourrait bien se retrouver dans l’impasse, à devoir accepter des offres bien en-deçà de ses attentes, voire même vivre une situation similaire à celle vécue par David De Gea l’an dernier, qui a passé la saison sans club, avant de signer à la Fiorentina cet été. Un cas de figure qui pourrait bien l’éloigner de l’équipe de France, peu importe la confiance que lui accorde désormais Didier Deschamps. En attendant, les championnats ont débuté sans lui, les Bleus en feront-ils autant ?

Thierry Henry encore privé d’un joueur pour les JO