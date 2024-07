La Juventus officialise le départ d’Adrien Rabiot

Pas motivé à l’idée de jouer sous les ordres de son ancien coéquipier Thiago Motta.

Ce jeudi, la Juventus a officialisé le départ d’Adrien Rabiot, en fin de contrat, dans un communiqué de circonstances. Bianconero depuis l’été 2019 après avoir été formé au PSG, l’international français aura disputé 212 matchs et remporté un titre de champion, deux coupes et une Supercoupe d’Italie. Derrière David Trezeguet et Michel Platini, Rabiot est, avec Zinédine Zidane, le troisième Français le plus capé de l’histoire de la Juventus. Le Real Madrid et l’AC Milan seraient sur les rangs pour attirer le milieu de terrain de 29 ans.

Pas de vacances pour Véronique Rabiot.

