L’Atalanta corrige la Juventus

Juventus 0-4 Atalanta

Buts : Retegui (29e, SP), De Roon (46e), Zappacosta (66e) et Lookman (77e) pour la Dea

La Juventus devait gagner pour se rassurer dans sa quête de Ligue des champions ce dimanche soir à la maison, mais les Juventini ont complètement coulé face à une excellente équipe de l’Atalanta (0-4).

Tout a commencé par un duel aérien entre Weston McKennie et Berat Djimsiti, favorable à l’Albanais. Le milieu de la Juve a effectivement touché le ballon de la main au moment de retomber au sol et a concédé un penalty (accordé par la VAR), transformé en force par Mateo Retegui. L’attaquant a donc inscrit son 22e pion de la saison en Serie A et prend ses distances en tête des buteurs (Moïse Kean, deuxième, est à 15).

Loin de réagir, les Turinois se sont au contraire liquéfiés après la pause. Une frappe d’Ademola Lookman, repoussée dans l’axe par les mains de Michele Di Gregorio a ainsi profité à Marten de Roon, venu pousser le ballon au fond (46e). Pas rassasiée, la Dea en a remis une couche 20 minutes plus tard, avec Davide Zappacosta, oublié par la défense sur la remise en retrait de Sead Kolsinać (66e). Lookman, en raid solitaire, s’est chargé de clore le bal (77e). L’Atalanta, troisième, prend six points d’avance sur une Juventus quatrième, qui doit désormais regarder derrière pour ne pas laisser échapper la C1.

Atalanta et Juventus font le jeu, mais surtout celui de la concurrence