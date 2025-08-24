La Juve réussit sa rentrée, pas l’Atalanta

Encore dans l’incertitude pour ce nouvel exercice, la Juventus a posé de bonnes bases en l’emportant devant Parme (1-0). Et c’est la recrue, Jonathan David, qui a ouvert son compteur de buts à l’heure de jeu. Le Canadien a profité du bon travail et du centre de Kenan Yildiz sur la gauche pour venir caler son extérieur du pied droit afin de bien dévier le ballon (59e). La Juve a pourtant un peu joué à se faire peur, puisqu’Andrea Cambiaso a été expulsé à dix minutes du terme pour avoir poussé Mathias Løvik (83e). Mais dans la foulée, Yildiz, encore, s’est échappé sur un contre, avant de servir Dušan Vlahović, tout juste entré et venu pousser le ballon au fond (84e). Soirée réussie à Turin.

🤩 | Jonathan David marque pour ses débuts en Serie A avec la Juventus ! 🎯🇨🇦 #JuventusParma Suivez la rencontre en direct ici : https://t.co/wjq7cEUuLz 👈 pic.twitter.com/cKoLOXnhp9 — DAZN France (@DAZN_FR) August 24, 2025

Ce qui n’a pas vraiment été le cas à Bergame, où l’Atalanta a subi le nul contre le promu Pise (1-1). Le malheureux Isak Hien a d’abord marqué contre son camp à la suite d’une action cafouillée devant sa ligne (26e), puis le revenant Gianluca Scamacca, blessé de longue date, a égalisé pour la Dea au retour des vestiaires, d’un petit enroulé (50e). Insuffisant cependant.

Les résultats :

Juventus 2-0 Parme

Buts : David (59e) et Vlahović (84e) pour la Juve

Expulsion : Cambiaso (83e) pour la Juve

Atalanta 1-1 Pise

Buts : Scamacca (50e) pour la Dea // Hien (26e, CSC) pour Pise

