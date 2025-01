Atalanta et Juventus font le jeu, mais surtout celui de la concurrence

Atalanta 1-1 Juventus

Buts : Retegui (78e) pour la Dea // Kalulu (54e) pour la Juve

Super soirée pour le Napoli qui, sans jouer, a vu deux de ses concurrents se neutraliser dans ce duel en retard (il aurait dû se jouer au moment de la Supercoupe d’Italie, début janvier). La Juventus pourra se targuer d’avoir tenu tête à une des plus belles équipes de la saison, de garder son invincibilité sur la scène nationale, mais surtout de signer un 13e match nul (7 sur les 8 dernières sorties) lui imposant un dangereux surplace. L’Atalanta aura, elle, réagi avec aplomb, mais laisse donc les Partenopei prendre 4 points d’avance en tête de la Serie A (en attendant le match de l’Inter mercredi).

Qu’importe ce Yıldız

Les Parisiens ne seront peut-être pas d’accord avec ça, mais Randal Kolo Muani fera sûrement du bien à cette Juventus. En effet, privé de son 9 titulaire Dušan Vlahović, Thiago Motta (suspendu et suppléé ce soir par son adjoint français Alexandre Hugeux) a dû bricoler une ligne offensive qui a mis une bonne demi-heure à se régler face à une Atalanta réglée elle comme du papier à musique. Heureusement, dans ce système D, il y avait un K spécial : Kenan Yıldız. C’est après une des accélérations du jeune Turc que Nicolas Gonzalez peut enfin tenter d’attraper le cadre, sur un de ses centres brossés que Teun Koopmeiners a un impact dans la surface ou encore sur son propre ciseau acrobatique que la Juventus croit décoincer la partie juste avant la pause.

Tout ce qu’il faut pour enflammer les débats dès la reprise : une nouvelle frappe de l’homme à l’écarteur de narines, un rush de Federico Gatti, une tête de Pierre Kalulu sauvée in extremis par le poteau et Marco Carnesecchi, un contre en solitaire de Mario Pašalić… et l’ouverture du score du défenseur français, suivant bien le mouvement après un contre de zinzin. L’ancien Lyonnais et Milanais est pour la première fois buteur sous les couleurs bianconere.

Quelques minutes après avoir trouvé le poteau, Pierre Kalulu ouvre le score pour la Juventus ! Suivez le match Atalanta Bergame-Juventus en direct sur L'Équipe live foot : https://t.co/icnqogyDWR #lequipeFOOT pic.twitter.com/ARibSyj4qj — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 14, 2025

C’est son dernier mot, Gian Piero

La Dea ne se laisse pas abattre pour autant, en attestent les deux pétards d’Ederson. La Juve, boostée par la perspective de passer la nuit dans le top 4, s’accroche à son résultat, mais ses latéraux Cambiaso et Savona laissent les entrants Raoul Bellanova et Mateo Retegui les croquer de la tête pour remettre les compteurs à zéro. Lui aussi lancé en cours de jeu, Nicoló Zaniolo aurait pu offrir au goleador un doublé, mais le premier a préféré échouer sur Di Gregorio. Dans les arrêts de jeu, Yıldız a bouclé la soirée comme il l’a décantée : avec une nouvelle action de classe, mais sans incidence sur le tableau d’affichage. La victoire en 2025 ? Connaît pas.

Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi – Scalvini (Hien, 81e), Djimsiti, Kolašinac – Zappacosta (Bellanova, 66e), Ederson, De Roon, Ruggeri – Pašalić (Samardzić, 55e) – De Ketelaere (Retegui, 66e), Lookman (Zaniolo, 81e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio – Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso – Locatelli, Thuram (Douglas Luiz, 75e) – McKennie, Koopmeiners, Yıldız – González. Entraîneur : Alexandre Hugeux.